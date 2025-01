Šobrīd nav daudz informācijas par notikumiem Kurskas apgabalā. Visi oficiālie un neoficiālie dati tiek aizkavēti vismaz divas līdz trīs dienas. To radio NV atzina militārais eksperts Pavlo Narožnijs, komentējot Aizsardzības spēku aktivizēšanu Kurščinā. “Domāju, ka nedēļas laikā mēs redzēsim un dzirdēsim interesantas ziņas no turienes,” uzsvēra eksperts.

Viņš paredz, ka šādu Ukrainas bruņoto spēku darbību mērķis ir: “uzmanības novēršana, ierobežojošas darbības, lai ienaidnieks no citiem frontes rajoniem (no Kupjanskas, kas atrodas netālu no Kurščinas) pārsviestu uz turieni karaspēku un atvairītu mūsu ofensīvu pret Kurščinu.

Narožnijs uzskata, ka Kurskas operācija ir viens no Ukrainas “lielajiem trumpjiem”.

“Šī ir viena no veiksmīgajām operācijām, kurā esam parādījuši savu spēku, kur esam parādījuši savu spēju veikt veiksmīgas, drosmīgas operācijas. Un šīs operācijas panākumi ir mērāmi ar to, ka mēs joprojām turam šo placdarmu, mēs sagūstījām aptuveni 50 000 – 60 000 ienaidnieka kadru, kas citādi būtu pie Pokrovskas un spiediens tur būtu daudz lielāks,» uzsvēra eksperts.

Kurskas apgabalā Ukrainas bruņotie spēki šobrīd devušies ofensīvā no vairākiem virzieniem. Kurščinā “krievi jūtas lieliski”, jo viņiem negaidīti uzbruka uzreiz vairākos virzienos, norāda militārists.

Arī Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrija atzinusi jaunu Ukrainas bruņoto spēku ofensīvu Kurskas apgabalā. Ukrainas bruņotie spēki sākuši virzīties uz priekšu ziemeļaustrumu virzienā no Suži, mērķējot uz Veļikij Soldatskas rajonu.

“Kurskas apgabals, labas ziņas – Krievija saņem, ko pelnījusi,” platformā “Telegram” paziņojis arī Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks, netieši apstiprinot militāro blogeru ziņas par jaunu ofensīvu Kurskas apgabalā.

Krievi Kurskas apgabalā tika pārsteigti, un ukraiņi turpina uzbrukumus vairākos virzienos, pavēstīja Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes Dezinformācijas apkarošanas centra vadītājs Andrijs Kovalenko.

Ukrainas armija pagaidām nav sniegusi nekādu informāciju par šiem uzbrukumiem.

Galvenais ofensīvas mērķis, pēc visa spriežot, ir ceļš uz Kursku, uz ziemeļaustrumiem no Sudžas, ko ukraiņiem izdevās sagrābt savā kontrolē vasaras ofensīvas laikā.

BREAKING:

Ukraine launches a new surprise offensive in the Kursk region of Russia, moving north-west in large column of armored vehicles and with extensive use of electronic warfare equipment.

They have cleared minefields and are now successfully taking territory. pic.twitter.com/lBMXi1zn7m

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 5, 2025