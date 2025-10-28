Nodokļu taisnīguma uztvere Eiropā: Latvijas sistēma netaisnīgākā ES? 0
Latvijas nodokļu sistēma atzīta par netaisnīgāko Eiropas Savienībā (ES), vēsta portāls “puaro.lv”, atsaucoties uz publikāciju portālā “Euronews.com“.
Kā viedokļi par nodokļu taisnīgumu atšķiras visā Eiropā? 2025. gada Eirobarometra pētījumā, kurā tika apkopotas atbildes no vairāk nekā 25 000 cilvēku, iedzīvotājiem visā ES tika jautāts: “Vai jūsu valstī cilvēki maksā nodokļus proporcionāli saviem ienākumiem un bagātībai?” Lielākā daļa cilvēku Latvijā tā neuzskata.
Kā ziņo “Euronews.com”, visā Eiropas Savienībā katrs piektais respondents norādīja, ka viņa valstī nodokļi tiek maksāti “lielā mērā” proporcionāli ienākumiem un bagātībai. To cilvēku īpatsvars, kuri tā uzskata, svārstās no tikai 8% Latvijā līdz 38% Somijā.
Vismaz trīs no desmit cilvēkiem Luksemburgā (36%), Dānijā (32%), Austrijā (32%), Maltā (31%), Vācijā (31%) un Grieķijā (30%) arī uzskata, ka viņu valstīs nodokļi tiek maksāti “lielā mērā” proporcionāli ienākumiem un bagātībai.
Savukārt Lietuva, Polija un Čehija (katra ar 9%) ir ļoti tuvu Latvijai, kur tikai neliela daļa iedzīvotāju sniedza šādu atbildi.
Starp ES lielākajām ekonomikām Itālijā ir viszemākais šī viedokļa īpatsvars — 12%. Arī Spānijā (17%) un Francijā (19%) šis uzskats ir zemāks par ES vidējo rādītāju.
Aptuveni puse respondentu ES (51%) uzskatīja, ka cilvēki maksā nodokļus “zināmā mērā” proporcionāli saviem ienākumiem un bagātībai. Šī daļa svārstās no 33% Ungārijā un Horvātijā līdz 59% Kiprā.
Vairumā valstu šis rādītājs ir no 45% līdz 55%, kas nozīmē, ka šī atbilde ir visizplatītākā 23 no 27 ES valstīm. Izņēmumi ir Ungārija, Horvātija, Igaunija un Bulgārija, kur atbilde “nemaz” ir biežāka nekā atbilde “zināmā mērā”.
Aptuveni katrs ceturtais ES iedzīvotājs (24%) uzskata, ka viņa valstī pilsoņi nemaksā nodokļus taisnīgi, ņemot vērā viņu ienākumus un bagātību. Četrās valstīs šādu viedokli pauž gandrīz puse respondentu: Ungārijā (50%), Horvātijā (48%), Igaunijā (47%) un Bulgārijā (46%). Latvijā – 36%.
Kas veido cilvēku viedokli par nodokļu taisnīgumu?
“Šie rezultāti norāda uz skaidrām ģeogrāfiskām tendencēm cilvēku uztverē par nodokļu taisnīgumu. Kopumā Skandināvijas un Rietumeiropas valstis izsaka pozitīvāku viedokli, kamēr Dienvideiropas valstis ir vairāk dalītas. Savukārt Austrumeiropas ES dalībvalstis biežāk uzskata savas nodokļu sistēmas par mazāk taisnīgām,” vēsta “Euronews.com”.
“Tur, kur pilsoņi uztver procesus kā caurspīdīgus un noteikumus – kā vienādi piemērojamus visiem, nodokļu morāle un labprātīga likumu ievērošana parasti ir augsta,” saka ekonomiskās psiholoģijas profesors Ēriks Kirhlers no Vīnes Universitātes.
Viņš norādīja, ka tādās valstīs kā Dānija un Somija, kas pastāvīgi ieņem vadošo pozīciju pasaules pārvaldībā un integritātē, iedzīvotāji ziņo par īpaši augstu taisnīguma uztveri nodokļu sistēmā.
Šajās valstīs nodokļu maksātāji izjūt skaidru “cenas un kvalitātes attiecību”.
“Augstas kvalitātes valsts pakalpojumi – piemēram, bērnu aprūpe, veselības aprūpe, izglītība un drošība – padara nodokļu atdevi acīmredzamu,” piebilda viņš.
Kirhlers norādīja, ka zema uzticēšanās institūcijām un vājš administratīvais potenciāls, kas raksturīgs Austrumeiropas un Dienvideiropas valstīm, bieži vien grauj šos priekšstatus.
Savukārt Paderbornas Universitātes profesore Karena Sūreta-Slouna uzsvēra nodokļu sarežģītības lomu. Viņa norādīja, ka nodokļu sistēmas Ziemeļeiropas valstīs parasti tiek uzskatītas par mazāk sarežģītām, un tas bieži vien ir saistīts ar augstāku uzticēšanās līmeni gan valdībai, gan nodokļu sistēmai. “Ziemeļvalstis saviem pilsoņiem piedāvā plašu informāciju par fizisko personu nodokļu maksājumiem, šajā ziņā tās ir ļoti caurspīdīgas,” viņa teica.