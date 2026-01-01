Nodokļu un muitas policija kļūst par tiešās pārvaldes iestādi iekšlietu ministra pakļautībā 0
Nodokļu un muitas policija no šodienas kļūst par tiešās pārvaldes iestādi iekšlietu ministra pakļautībā, paredz Saeims pieņemtie Finanšu ministrijas (FM) sagatavotie grozījumi Nodokļu un muitas policijas likumā.
Nodokļu un muitas policija pārņems līdzšinējās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes funkcijas un uzdevumus. Tāpat tiks pārņemtas izmeklēšanas un operatīvās darbības nodrošināšanai nepieciešamās lietas.
Nodokļu un muitas policijai tiks nodotas arī visas VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes ierēdņu un darbinieku amata vietas ar attiecīgo finansējumu.
Ar grozījumiem nemainās Nodokļu un muitas policijas nodarbināto tiesiskais statuss un tā netiek iekļauta Iekšlietu ministrijas iestāžu sistēmā. Pašlaik Nodokļu un muitas policijas nodarbinātie ir valsts civildienesta ierēdņi un darbinieki, savukārt dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs pilda amatpersonas, kurām ir speciālā dienesta pakāpe un kuru profesionālā dienesta tiesisko statusu nosaka Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma regulējums.
Nodokļu un muitas policijas institucionālā padotība iekšlietu ministram atbilst tās pamatfunkcijām – noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai un apkarošanai valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā. Savukārt FM galvenā funkcija ir politikas veidošana nodokļu un muitas jomā, nevis noziedzības novēršana un apkarošana.
FM skaidro, ka, pievienojot Nodokļu un muitas policiju iekšlietu resoram, tiks veicināta iestādes kapacitātes pilnvērtīga izmantošana valsts un sabiedrības drošības un noziedzības apkarošanas mērķiem, uzsver FM. Tāpēc bija nepieciešams mainīt iestādes padotību, nododot to iekšlietu ministra pārraudzībā, lai nodrošinātu vienotu un koordinētu pieeju finanšu noziegumu apkarošanā.
Piedāvātais risinājums FM ieskatā samazinās tiesībaizsardzības iestāžu institucionālo sadrumstalotību un veicinās valsts pārvaldes institucionālās sistēmas vienkāršošanu, caurskatāmību un vienotu pieeju šo iestāžu pārraudzībā.
Pagājušā gada beigās Valsts kancelejas rīkotā konkursa rezultātā Nodokļu un muitas policijas priekšnieka amatam tika nolemts virzīt Valsts policijas priekšnieka vietnieku Andreju Grišinu, kurš pašlaik ir arī Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks.
Vienlaikus šodien stājas spēkā jauns Nodokļu un muitas policijas nolikums.
Nolikumā tiek precizēta Nodokļu un muitas policijas kompetence muitas iestādes funkciju veikšanā paskaidrojot, ka muitas iestādes funkcijas Nodokļu un muitas policija pilda muitas riska pārvaldības sistēmas uzturēšanai, muitas kontroles nodrošināšanai, kā arī informācijas aprites un savstarpējo palīdzību nodrošināšanai muitas lietās atbilstoši kompetencei.
Nolikumā teikts, ka efektīvai Nodokļu un muitas policijai deleģēto funkciju izpildei saistībā ar noziedzīgu nodarījumu muitas jomā atklāšanu un novēršanu Nodokļu un muitas policijai ir kompetence veikt muitas kontroli precēm atbilstoši Savienības muitas kodeksa prasībām, tostarp izmantot Savienības muitas kodeksā nostiprinātas muitas iestādes tiesības veikt preču pārbaudi, paraugu ņemšanu, deklarācijā vai paziņojumā ietvertās informācijas pareizības un pilnības pārbaudi un dokumentu esības, īstuma, pareizības un derīguma pārbaudi, uzņēmēju grāmatvedības un citu uzskaites datu pārbaudi, transportlīdzekļu apskati, personu nestās vai vestās bagāžas un citu mantu pārbaudi un citas līdzīgas darbības.
Tāpat nolikums paredz, ka Nodokļu un muitas policija īsteno valsts politiku noziedzīgu nodarījumu un likumpārkāpumu atklāšanas valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā un nodrošina tās attīstību, kā arī izstrādā normatīvu un attīstības plānošanas dokumentu projektus noziedzīgu nodarījumu un likumpārkāpumu atklāšanas valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā un sniedz atzinumus par citu institūciju sagatavotajiem normatīvu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem.
Paredzēts, ka Nodokļu un muitas policijas priekšnieks noteiks kārtību, kādā Nodokļu un muitas policija veic šaujamieroču iegādi un reģistrāciju, īpašumā (valdījumā) esošo šaujamieroču un munīcijas izsniegšanu dienesta pienākumu izpildei, dienesta ieroču un munīcijas izņemšanu un iznīcināšanu, atbildīgās personas par šaujamieroču apriti un praktiskās šaušanas nodarbību organizēšanu.
Atbilstoši Nodokļu un muitas policijas likumam Nodokļu un muitas policijas ierēdņu rīcībā esošo šaujamieroču glabāšanas un nēsāšanas noteikumus un kārtību nosaka Ministru kabinets. Pamatojoties uz to, tiks izstrādāti Ministru kabineta noteikumi. Savukārt deleģējums, kas attiecas uz Nodokļu un muitas policijas pārvaldei nepieciešamo šaujamieroču iegādi, reģistrāciju, uzskaiti, dienesta ieroču atļauju izsniegšanu, atļaujās iekļaujamo informāciju, Nodokļu un muitas policijas likumā nav paredzēts.
Tāpat paredzēts noteikt, ka Nodokļu un muitas policijas ierēdņi pilnvaru apliecināšanai uzrāda dienesta apliecību kopā ar Nodokļu un muitas policijas žetonu. Nodokļu un muitas policijas likumā noteikts, ka Nodokļu un muitas policijas ierēdnim un darbiniekam pilnvaru apliecināšanai izdod dienesta apliecību. Dienesta apliecības aprakstu un paraugu nosaka Ministru kabinets, bet nav noteikts deleģējums, ka dienesta apliecību uzrāda kopā ar Nodokļu un muitas policijas žetonu.
Nereti ierēdņi dienesta pienākumu izpildes laikā saskaras ar personām, kuras klaji pauž savas dusmas vai nepatiku par spēkā esošajām tiesību normām, kā arī rada dažādas provokatīvas situācijas, lai vēlāk ar tām dalītos sociālajos tīklos, skaidro FM. Šādas situācijas rada tiešus draudus ne tikai amatpersonām, bet arī to ģimenes locekļiem, jo minētās personas var vērst dažādas cieņu aizskarošas darbības un izteikt draudus gan pret konkrētu amatpersonu, gan arī viņa ģimenes locekļiem.
Tādēļ drošības apsvērumu dēļ Nodokļu un muitas policijas ierēdņi personas identifikācijas zīmi ar vārda pirmo burtu un uzvārdu aizstās un izmantos piecu ciparu personas identifikācijas numura zīmi, kas ir norādīta uz Nodokļu un muitas policijas žetona, tādējādi nodrošinot amatpersonas piederību iestādei gadījumos, kad ir radušās šaubas par amatpersonas identitāti.
Atbilstoši institucionālajai padotībai visi Nodokļu un muitas policijas nodarbinātie ir pakļauti Nodokļu un muitas policijas priekšniekam kā augstākai iestādes amatpersonai. Nodokļu un muitas policijas priekšniekam ir tiesības dot rīkojumu zemākām amatpersonām, kā arī atcelt zemākas amatpersonas lēmumu.