9:29, 1. janvāris 2026
Rīgas pašvaldības atbalstu ratiņkrēsla pacēlāja ierīkošanai varēs saņemt arī kā pabalstu, paredz grozījumi attiecīgajos pašvaldības saistošajos noteikumos, kas stājas spēkā ar šo gadu.

Noteikumi paredz, ka pašvaldības atbalsts vides pielāgošanas pasākumu nodrošināšanai ārpus dzīvojamām telpām var tikt piešķirts pašvaldības pabalsta veidā un persona, kurai piešķirts pabalsts, pati nodrošina vides pielāgošanas pasākumus.

Šādā gadījumā īpašuma tiesības uz jau radītajām vērtībām ir personai. Ja persona pašvaldības atbalstu vēlas saņemt pašvaldības pabalsta veidā, tad personai atbalstu var piešķirt ārpus kārtas.

Saistošie noteikumi nosaka, ka pašvaldības pabalsts personai tiek izmaksāts pēc ratiņkrēsla pacēlāja ierīkošanas darbu pabeigšanas uz Rīgas Sociālā dienesta lēmuma pamata. Persona jāiesniedz dokumentus, kas apliecina darbu pabeigšanu.

Saistošajos noteikumos paredzēta personas iespēja izvēlēties, kādu pašvaldības atbalsta veidu persona vēlas saņemt – pašvaldības finansējumu pacēlāja iegādei un ierīkošanai vai pašvaldības pabalstu pacēlāja iegādei un ierīkošanai.

Pašvaldības finansējuma apmērs viena pacēlāja ierīkošanai noteikts līdz 10 000 eiro.

