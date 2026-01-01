Foto – lembergahute.lv

Ventspilī no šodienas dubultota maksa par grunts un citu birstošu materiālu ievešanu slēpošanas kalnā “Lemberga hūte”, liecina Ventspils domes sēdē pieņemtais lēmums.

Pašvaldība skaidro, ka izmaiņas nepieciešamas, jo pēdējos gados ir samazinājies šo materiālu ievešanas apjoms slēpošanas kalnā. Atbilstoši aprēķinātajai pašizmaksai Ventspils Komunālā pārvalde ir aktualizējusi izcenojumu.

Attiecīgi no šodienas par grunts un cita birstoša materiāla ievešanu slēpošanas kalnā tā profila un apkārtnes veidošanai cena no 6 eiro tiek palielināta uz 12 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu kubikmetru ievestā materiāla.

Vienlaikus, tā kā pabeigtais Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda investīciju projekts “Baltijas jūras piekrastes infrastruktūras pilnveidošana un vides pieejamības uzlabošana Kāpu promenādē” paredz brīvu piekļuvi izbūvētajai publiskajai infrastruktūrai – brauktuvei un stāvvietām -, ir demontēta Parka ielas maksas barjera. Turpmāk piekļūšanai Kāpu promenādei vairs netiek paredzēta 1 eiro iebraukšanas maksa.

Pārējiem iestādes sniegtajiem maksas pakalpojumiem cenas nemainīsies, skaidro pašvaldībā.

