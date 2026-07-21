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Ātra un garda recepte – zaļie salāti ar zemenēm un fetas sieru 0

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LA
12:33, 21. jūlijs 2026
Receptes

Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis

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Ātri pagatavojami, pikanti salāti zemeņu laikam un ne tikai.

Sastāvdaļas

150 g salātu lapu (rukola, spināti, romiešu salāti)
150 g zemeņu
1 avokado
neliels gurķis
100 g fetas siera
50 g valriekstu

Mērcei:

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2 ēdamkarotes olīveļļas
tējkarote medus
balzametiķis pēc garšas
sāls, pipari

Pagatavošana

Salātu lapas liek bļodā. Zemenes sagriež ceturtdaļās, avokado kubi­ņos un gurķi plānos pusapļos. Visu pievieno salātu lapām. Pārber sadru­pinātu fetas sieru un grauzdētus val­riekstus. Sajauc mērces sastāvda­ļas un tieši pirms pasniegšanas pār­lej salātiem.

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