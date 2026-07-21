Ātra un garda recepte – zaļie salāti ar zemenēm un fetas sieru 0
Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis
Ātri pagatavojami, pikanti salāti zemeņu laikam un ne tikai.
Sastāvdaļas
150 g salātu lapu (rukola, spināti, romiešu salāti)
150 g zemeņu
1 avokado
neliels gurķis
100 g fetas siera
50 g valriekstu
Mērcei:
2 ēdamkarotes olīveļļas
tējkarote medus
balzametiķis pēc garšas
sāls, pipari
Pagatavošana
Salātu lapas liek bļodā. Zemenes sagriež ceturtdaļās, avokado kubiņos un gurķi plānos pusapļos. Visu pievieno salātu lapām. Pārber sadrupinātu fetas sieru un grauzdētus valriekstus. Sajauc mērces sastāvdaļas un tieši pirms pasniegšanas pārlej salātiem.