Noslēdzies 13. starptautiskais laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls “RE RĪGA!” 0
No 13. līdz 16. augustam Rīgas cirka arēna un Vērmanes dārzs kļuva par spēles laukumu laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivālam “RE RĪGA!”, kas šogad noritēja jau 13. reizi.
Festivāla devīze “Pieradini dzīvnieku sevī!” aicināja apzināt un sajust mūsu iekšējos instinktus un dzīvnieciskumu, atzīstot cilvēka emocionālo un humoristisko potenciālu. Šogad “RE RĪGA!” izcēlās ar īpaši lielu vietējo mākslinieku skaitu, spilgtu vizuālo tēlu un pulcēja apmēram 7 000 skatītāju, kas gan Rīgas cirka arēnā, gan Vērmanes dārzā baudīja koncertu, izrādes, darbnīcas un performances.
Festivāls piedāvāja 24 notikumus – no starptautiski atzītu mākslinieku izrādēm līdz vietējo mākslinieku drosmīgajiem darbiem un performancēm pilsētvidē. Skatītāju uzmanību īpaši piesaistīja kompānijas One Shot enerģiskā izrāde “One Shot!”, kas aizrāva ar akrobātisku spēku un humora devu, kā arī Federiko Menīni poētiskā izrāde “Llar”, kas atklāja mājas sajūtu trauslumu. Savukārt If Circus ar izrādi “Melic – Knitting Memories” savija laikmetīgo cirku ar Rīgas sieviešu atmiņām par adīšanu, bet vietējie mākslinieki – Rīgas mazākais cirks, Maija Sukute un Lelde Feldmane – parādīja drosmīgu, emocionāli piesātinātu un Latvijas jaunajam cirkam raksturīgu skatījumu. Programmu papildināja filmu seansi, meistarklases un brīvdabas aktivitātes Vērmanes dārzā, kas kļuva par dzīvu tikšanās vietu visām paaudzēm.
Rīgas cirks sirsnīgi pateicas visiem, kuri atbalsta cirku un jaunos cirka māksliniekus – skatītājiem, partneriem, un draugiem. Tieši pateicoties šim atbalstam festivāls var attīstīties, viedot jauno cirka paaudzi un turpināt iedvesmot Rīgas kultūras dzīvi.
“Šī gada festivāls bija īpaši krāšņs un emocionāli piesātināts. Mēs ļoti jūtam skatītāju mīlestību un atbalstu, tas dod spēku turpināt attīstīt cirka nozari un dot iespēju jaunajiem māksliniekiem mirdzēt. Apmēram 7 000 skatītāju klātbūtne mums ir spēcīgs apliecinājums, ka laikmetīgais cirks Rīgā ir atradis savu mājas vietu,” saka Māra Pāvula, Rīgas cirka direktore.
Kopš 2013. gada “RE RĪGA!” ir veidojies par Baltijas nozīmīgāko laikmetīgā cirka un ielu mākslas platformu, un šogad tas vēlreiz apliecināja savu harizmu, ne vien sniedzot iespēju iepazīt pasaules līmeņa cirka mākslu, bet arī pulcējot tūkstošiem skatītāju un pierādot, ka Rīga ir spilgts laikmetīgās mākslas centrs.