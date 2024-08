Dons Eirovīzijas 2024 pusfinālā AFP/SCANPIX/LETA

Notiks Eirovīzijas dziesmu rakstīšanas nometne







Kultūrtelpa “Auss” aicina dziedātājus, dziesmu rakstītājus un producentus pievienoties Eirovīzijas dziesmu rakstīšanas nometnei, aģentūru LETA informēja pasākuma rīkotāju pārstāve Sigita Paula Cepleviča.

Nometne notiks no 26.augusta līdz 29.augustam ierakstu studijā “Auss”, Rīgā, un tās laikā nometnes dalībnieki varēs sadarboties ar citiem mūziķiem gan no Latvijas, gan no Zviedrijas, un īstenot savas idejas. Studija ir aprīkota ar producēšanas un ierakstu telpām, kā arī ar “Steinway Royal” flīģeli.

Starp sesijām būs iespēja uzturēties atpūtas telpā, kur būs nodrošināti dzērieni un uzkodas, kā arī varēs iepazīties un izveidot kontaktu ar citiem māksliniekiem. Noslēgumā katram dalībniekam būs izstrādāta dziesma, kas gatava iesniegšanai 2025.gada Eirovīzijas dziesmu konkursa atlasē.

Kultūrtelpa “Auss” atrodas, Rīgā, “Sound Division” biznesa centrā. Studija piedāvā profesionālu studiju pakalpojumus, daudzpusīgas telpas nomu un radošu vidi jebkura veida projektiem – no mūzikas ierakstiem un video filmēšanas līdz pasākumiem un konferencēm.