"Paaugstinot akcīzes nodokli bezdūmu produktiem, mēs piespiežam smēķēt cigaretes." Jurušs par akcīzes celšanu bezdūmu produktiem







Līga Abakuka, “RīgaTV 24”

“Nevar teikt, ka elektroniskās cigaretes veicina smēķēšanu, gluži peretēji – tas ir ceļš, kurš mums ir ejams un mēs darām nepareizi šiem produktiem paaugstinot akcīzi. Legālo cigarešu apjomi krīt, nodokļu ieņēmumi arī, valstij nav naudas, tas nozīmē, ka mērķis netiek sasniegts,” ieceri celt akcīzes nodokli bezdūmu produktiem RīgaTV 24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” komentēja RTU Muitas un nodokļu katedras asociētais profesors Māris Jurušs.

Jurušs raidījumā norādīja uz to, ka palielinās nelegālā smēķēšana, šiem produktiem apjoms strauji krītas un tas ir vairāk kā 30 %, bet tas nenozīmējot, ka cilvēki atmet smēķēšanu, tas liecina par to, ka pieaug cigarešu kontrabanda.

Sarunā iesaistoties Tomam Lūsim, kurš iestājas par samērīgām nikotīnu saturošo produktu cenām, par bezdūmu produktu lietošanu bērnu un jauniešu vidū retoriski jautāja: “Vai ir labāk, ka jaunieši smēķē cigaretes?”

“Mēs vēlamies ierobežot nikotīna lietošanu, bet mazāk kaitīgiem produktiem mēs ceļam cenas, bet cigaretēm cena praktiski nepalielinās. Tas ir līdzīgi kā runājot par zaļu dzīvesveidu, neietu kopā, ja tiktu samazināta akcīze dīzeļdegvielai un uzlikti papildus nodokļi elektroauto.”

Jurušs turpinot norādīja – ja mēs gribam cinīties ar smēķēšanu, tad ir jārīkojas izglītojoši un jāņem vērā reālā situācija, vēl jo vairāk krīzes laikā, kad šāds palielinājums neesot pārdomāts.

“Ar smēķēšanu ir jācīnās, bet jaunieši nav regulārie smēķētāji un ar šādiem soļiem, paaugstinot akcīzes nodokli bezdūmu produktiem vai tos aizliedzot, mēs tikai piespiežam viņus smēķēt cigaretes. Tas ir absurdi,” sacīja profesors. “Fakti liecina, ka apjoms krīt, bet smēķēšana nesamazinās, tas nozīmē, ka pāriet uz nelegālo tirgu.”

Jurušs raidījumā minēja Zviedrijas piemēru, kur šie alternatīvie bezdūmu produkti jau sen esot atļauti un Eirobarametra pētījumi liecinot, ka tur veselības situācija ir krietni labāka.

“Nevar teikt, ka elektroniskās cigaretes veicina smēķēšanu, gluži peretēji – tas ir ceļš, kurš mums ir ejams un mēs darām nepareizi šiem produktiem paaugstinot akcīzi, šos produktus patiesībā aizliedzot. Mēs nevaram cilvēkam aizliegt smēķēt, tā tas nestrādā.

Legālo cigarešu apjomi krīt, nodokļu ieņēmumi arī, valstij nav naudas, tas nozīmē, ka mērķis netiek sasniegts. Mērķis šo nodokļu naudu ir izlietot veselības vajadzībām, bet tas nestrādā”, norādīja Jurušs.

Savukārt Lūsis norādīja uz mūsu kaimiņiem igauņiem, kuri mēģinot mainīt akcīzi, ap 80 % no tirgus nogrūduši pagrīdē, runājot par e-šķidrumiem, ar šo uzsverot, ka šai akcīzes celšanai ir jānotiek samērīgi.

“Mēs nevaram daļu no Latvijā legāla biznesa aplikt ar lielākiem nodokļiem nekā cigaretēm. Tam būs sekas. Pēdējie dati gada sākumā liecina, ka tinamās tabakas patēriņš jau ir pieaudzis par 40 %. Tas ir iespaidīgi. Teikt, ka nav nekādu datu un pētījumu, ka bezdūmu produkti būtu mazāk kaitīgi par cigaretēm, ir absurdi”.

Tie, kas lieto bezdūmu cigaretes, pagaidām turpinās tās lietot neraugoties uz cenām, bet, ja šis kāpums turpināsies, tā būs sava veida piespiedu atgiešanās pie cigarešu smēķēšanas, uzskata Lūsis.

“Mēs visu laiku runājam par to, ka cigaretes ir lielākis drauds, kas rada veselības problēmas – onkoloģiskās, sirds un asinsvadu slimības u.t.t, mēs varam šo situāciju uzlabot, atļaujot normāli tirgot bezdūmu produktus, bet viss, kas notiek ir cilvēku, kas ir atteikušies no cigarētēm, dzīšana atpakaļ pie tabakas. Ir ļoti daudz cilvēku, kas nevar vai negrib atteikties no nikotīna produktu lietošanas un nav tā, ka viņi pārstās tos lietot, viņi atgriezīsies pie cigaretēm.”