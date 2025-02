Pabriks: “Mēs nevaram atļauties dzīvot ilūziju pasaulē, kur draudi nepastāv” Ieteikt







TV24 raidījumā "Kur tas suns aprakts?

bijušais aizsardzības ministrs Artis Pabriks pauda kritisku viedokli par Eiropas valstu sabiedrības attieksmi pret drošības jautājumiem un tehnoloģiju attīstību. Pabriks norādīja, ka Rietumeiropā cilvēki arvien vairāk zaudē izpratni par draudiem un to, kā sevi aizsargāt, gan ikdienā, gan starptautiskajā politikā.

“Mēs esam Eiropā tik atrofējušies. Ja skatāmies tālāk uz Rietumeiropu, tur cilvēki vienkārši vairs nesaprot, kas ir draudi, un nesaprot, kā vajag sevi aizstāvēt. Vai tas ir uz ielas, vai starptautiskajā politikā. Tas ir tas, kāpēc Eiropa zaudē,”

sacīja Pabriks.

Viens no aspektiem, ko Pabriks uzsvēra, ir tehnoloģiju attīstība, īpaši saistībā ar mākslīgo intelektu. Viņš norādīja uz starptautisko sacensību, kurā piedalās gan ASV, gan Ķīna, ieguldot ievērojamus līdzekļus šī segmenta attīstībā. “Amerikāņiem ir daudz kompāniju, kas ar to nodarbojas, Ķīniešiem arī. Tikmēr Eiropa kavējas, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums nav dominējošas lomas šajā jomā,” pauda Pabriks.

Viņš atsaucās uz populāru interneta mēmi, kur salīdzināts tehnoloģiju progress starp ASV, Ķīnu un Eiropu. Kamēr ASV un Ķīna cīnās par dominanci mākslīgā intelekta attīstībā, Eiropa tiek attēlota ar simbolisku ūdens pudeles korķīti, kuru sabiedrība vairs nevar noplēst.

Pabriks uzskata, ka šī attieksmes problēma var radīt nopietnas sekas ne tikai tehnoloģiju, bet arī drošības un starptautiskās politikas jomā. “Mēs nevaram atļauties dzīvot ilūziju pasaulē, kur draudi nepastāv. Gan fiziskā, gan digitālā drošība ir jautājumi, par kuriem jādomā katrai valstij un katram indivīdam,” noslēdza Pabriks.