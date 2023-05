Ilustratīvs foto

Padomi, kā uzbūvēt terasi bez lieliem tēriņiem Ieteikt







Brokastošana vai pusdienošana, grāmatas lasīšana, laiskošanās saulītē vai kvalitatīvi kopābūšanas mirkļi svaigā gaisā kopā ar vistuvākajaiem ir tikai dažas no terašu sniegtajām priekšrocībām. Ja arī Tev šķiet, ka terase būtu iederīga Tavā privātīpašumā un vēlies to uzbūvēt paša spēkiem, raksta turpinājumā uzzini, ko ir svarīgi ņemt vērā, neiztērējot kaudzi naudas!

Padomi, kā uzbūvēt terasi bez lieliem tēriņiem

Kā uzbūvēt terasi: soli pa solim

Terases būvniecības darbus ir ieteicams ieplānot pavasarī, lai jau vasarā tur varētu pilnvērtīgi baudīt siltos vakarus vai nodoties kāda cita veida aktivitātēm. Taču pirms ķerties klāt darbam, ir rūpīgi jāizplāno viss būvniecības process – sākot ar to, kurā vietā terase atradīsies un līdz pat tās labiekārtošanai un citām dizainiskajām detaļām. Lai arī terases būvniecība nav ļoti sarežģīta, svarīgi ir ievērot konsekvenci, rūpīgi turoties pie plāna. Terases izbūves cenas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem. Piemēram, ja Tev jau ir viss nepieciešamais aprīkojums un materiāli, tad izmaksas pavisam nebūs augstas.

Veids

Pirmkārt, ir būtiski apdomāt, kāda veida terasi vēlies būvēt – slēgtā tipa, tādu, kas atrodas uz zemes vai tieši pretēji – uz paaugstinājuma. Atvērtā tipa terasi bez paaugstinājuma ir iespējams uzbūvēt daudz ātrāk, jo nav nepieciešami logi, kāpnes, margas un vēl citi papildelementi.

Vieta un izmērs

Nākamais solis ir izplānot vietu, kur terasi būvēt. Vislabāk izvēlēties cietu un līdzenu zemi. Tālāk, ņemot vērā savas vēlmes, vajadzības un iespējas, apdomā kāds būs tās izmērs un attiecīgi iezīmē laukumu, izmantojot auklas un mietiņus. Noskatīto zemes pleķīti atbrīvo no augsnes virskārtas – zāles, nezālēm un velēna.

Būvniecība

Vispirms sāc ar to, ka, izmantojot dēļus, izveido pamata rāmi no četrām sijām, pēc tam piestiprini šķērsdēļus un terases dēļus. Ņem vērā, ka divām no rāmja sijām ir jābūt nedaudz garākām. Sijas jāsastiprina ar speciālajām būvniecības skrūvēm. Gadījumā, ja ir nepieciešams nodrošināt vēl lielāku izturību, šķērsdēļus un sijas var papildus nostiprināt vēl ar metāla stiprinājumiem. Kad terases pamati jeb rāmja izbūve ir pabeigta, var ķerties klāt grīdas izveidei. Šim nolūkam var izvēlēties speciālās terases flīzes, kas ir dizainiski pievilcīgas, piešķirot terasei eleganci un mūsdienīgu izskatu. Dēļiem jābūt plakaniem un starp tiem ir jāatstāj neliela atstarpe, atvēlot vietu, kur aizplūst ūdenim. Skrūvēm ir jābūt ieskrūvētām aptuveni milimetru no grīdas līmeņa.

Labiekārtošana

Terases labiekārtošana arī ir ļoti svarīgs process, jo pavisam iespējams tā pārtaps par Tavu miera oāzi, kur gūt atelpu no steidzīgās un aizņemtās ikdienas, veldzējoties dabas krāšņumā. Šādai vietai lieliski piestāvēs pītās terases mēbeles, kas izgatavotas no dažādiem dabīgajiem materiāliem, piemēram, niedrēm vai bambusa. Taču, ja lūkojies pēc izturīgākas alternatīvas, var izvēlēties arī rotanga materiālu, kas ražots no polietilēna šķiedrām. Saulessargi terasēm būs noderīgi, lai kādā īpaši tveicīgā vasaras dienā patvertos no saules. Savukārt terases apgaismojums ir nepieciešams, ja plāno turpināt uzturēties ārā vēl tad, kad saule jau ir norietējusi. Slēgtā tipa terasēm būs nepieciešamas arī terases durvis un logi, lai tajā varētu uzturēties arī gada dzestrajos mēnešos.

Terases esamība pavisam noteikti ir vērtīgs ilgtermiņa ieguldījums. Vairāk par to, kā labiekārtot savu pagalmu vai dārzu, lai tas kļūtu par īstu miera oāzi, lasi Smscredit.lv bloga rakstā: “Pagalma labiekārtošana: noderīgi padomi un ieteikumi šī gada pavasara un vasaras sezonai”.