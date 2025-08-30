#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Pagājušais gads bija skumjš” – “Glābējsilītes” vadītāja par jaundzimušajiem, no kuriem vecāki atsakās 0

LA.LV
19:41, 30. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Par bērnu drošību un glābējsilītēm TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta projekta “Glābējsilīte” vadītāja Latvijā Laura Zvirbule.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Šovakar Lauvām un vēl trim zodiaka zīmēm gaidāms kaut kas patiesi maģisks!
8 stila kļūdas, kas liek tev izskatīties resnākai un vecākai 8
Aukstas kājas vai rokas? 5 vienkārši un iedarbīgi veidi kā uzlabot asinsriti
Lasīt citas ziņas

“Mums katram dzīvē ir doti vairāki veidi un iespējas, kā mēs veicam izvēles krīzes brīdī. Un mums ir iespēja rīkoties atbildīgi, it sevišķi, ja tas ir bērns vai jaundzimušais un viņa dzīvība,” norāda Zvirbule.

Mums ir iespēja atstāt bērnu glābējsilītē, dzemdību nodaļā, atstāt mediķu aprūpē. Vai arī ir iespēja rīkoties neatbildīgi pret bērna dzīvību un kriminālsodāmi izvēlēties ceļu, kā tiek veikts risinājums, piebilst projekta vadītāja.

CITI ŠOBRĪD LASA
ASV dubulto palīdzību Ukrainai: jaunas Patriot raķetes un Starlink satelīti par milzīgu summu
Dramatisks mačs Rīgā: Serbija ar Jokiču pārspēj Latviju ar minimālu pārsvaru
Vai Tramps apvienos Putinu un Zelenski pie viena galda? Tramps sola, ka sarunas būs

Paldies Dievam, šādi gadījumi Latvijā nenotiek bieži. Diemžēl pagājušais gads mums bija skumjš gads, jo gada pirmajā pusē bija divi miruši jaundzimušie. Pirms tam vairākus gadus nebija šādu situāciju vispār, informē Zvirbule.

“Es gribētu cerēt, ka glābējsilīte ir viens no veidiem, kas palīdz šādām situācijām nenotikt. Vidēji katru gadu četri bērni tiek atstāti glābējsilītē Latvijā,” uzsver viņa.

Jāsaka, ka mūsu valstī ir ļoti laba atbalsta sistēma, un man tomēr gribētos domāt, ka, ja cilvēks pats saprot, ka viņam ir krīze, atrast, kam paprasīt palīgā, ir gan pieejami, gan iespējami, uzskata Zvirbule.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Jauns pavērsiens Ķengaraga mazuļa lietā – jaundzimušā iespējamā māte nav Latvijas pilsone
“Tajā viņš paliks dzīvs. Uz ielas, miskastē, vārtu rūmē, vienalga kur – nepasargāts.” Ārsti atgādina par glābējsilītēm
TV24
“Šie bēdu stāsti diemžēl notiek – jā!” Ko Valsts policijas priekšnieks iesaka, lai pazudušu bērnu būtu mazāk
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.