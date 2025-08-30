“Pagājušais gads bija skumjš” – “Glābējsilītes” vadītāja par jaundzimušajiem, no kuriem vecāki atsakās 0
Par bērnu drošību un glābējsilītēm TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta projekta “Glābējsilīte” vadītāja Latvijā Laura Zvirbule.
“Mums katram dzīvē ir doti vairāki veidi un iespējas, kā mēs veicam izvēles krīzes brīdī. Un mums ir iespēja rīkoties atbildīgi, it sevišķi, ja tas ir bērns vai jaundzimušais un viņa dzīvība,” norāda Zvirbule.
Mums ir iespēja atstāt bērnu glābējsilītē, dzemdību nodaļā, atstāt mediķu aprūpē. Vai arī ir iespēja rīkoties neatbildīgi pret bērna dzīvību un kriminālsodāmi izvēlēties ceļu, kā tiek veikts risinājums, piebilst projekta vadītāja.
Paldies Dievam, šādi gadījumi Latvijā nenotiek bieži. Diemžēl pagājušais gads mums bija skumjš gads, jo gada pirmajā pusē bija divi miruši jaundzimušie. Pirms tam vairākus gadus nebija šādu situāciju vispār, informē Zvirbule.
“Es gribētu cerēt, ka glābējsilīte ir viens no veidiem, kas palīdz šādām situācijām nenotikt. Vidēji katru gadu četri bērni tiek atstāti glābējsilītē Latvijā,” uzsver viņa.
Jāsaka, ka mūsu valstī ir ļoti laba atbalsta sistēma, un man tomēr gribētos domāt, ka, ja cilvēks pats saprot, ka viņam ir krīze, atrast, kam paprasīt palīgā, ir gan pieejami, gan iespējami, uzskata Zvirbule.