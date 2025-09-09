Foto: Ivars Bušmanis

Par 6,7 miljoniem eiro palielināts atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem

9. septembris 2025
Lai nodrošinātu naudas līdzekļus kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniekiem, valdība otrdien, 9. septembrī, apstiprināja grozījumus valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā, paredzot 6,7 miljonu eiro papildu finansējumu.

Zemkopības ministrs Armands Krauze: “Pēc Lauku atbalsta dienesta sniegtās operatīvās informācijas paredzētais finansējums 2025. gadā kredītprocentu daļējai dzēšanai – 40,7 miljoni eiro – bija nepietiekams. Ņemot vērā laikapstākļu ļoti nelabvēlīgo ietekmi uz nozari 2025. gadā, visā valsts teritorijā līdz 4. novembrim ir izsludināta ārkārtējā situācija lauksaimniecībā.

Latvijā valdošie ilgstošie nokrišņi, kas sākās šāgada maijā un turpinājās visu vasaru, ir padarījuši neiespējamu lauku apstrādi un ražas novākšanu. Tādēļ cietušajiem lauksaimniekiem ir samazinājusies šāgada iegūstamā raža, kas ir arī zemākas kvalitātes, līdz ar to ir mazāki arī lauksaimnieku ieņēmumi.”

Lai primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji varētu izpildīt saistības, 6,7 milj. eiro atbalsta palielinājumu segs, kredītprocentu daļējai dzēšanai novirzot pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” neizmantoto Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

