Sliktākajā gadījumā Ukraina varētu izkļūt no kara ar 25 miljoniem cilvēku. Tomēr cilvēku dzīvību zaudējumi frontē būs tikai nieks, salīdzinot ar valsti pametušo skaitu. Par to intervijā oboz.ua sprieda Kijivas Starptautiskā socioloģijas institūta ģenerāldirektors Vladimirs Panioto. “Mūsu demogrāfiskā situācija ir ļoti slikta. Vienlaikus frontē mirstošo cilvēku skaits nav salīdzināms ar to cilvēku skaitu, kuri devušies uz ārzemēm un nemaz neplāno atgriezties,” viņš teica.

Panioto atzīmēja, ka pašlaik Eiropā bēgļu gaitās atrodas aptuveni 6 miljoni ukraiņu, bet vēl 1-2 miljoni atrodas Krievijā. Pēc viņa aplēsēm to skaits, kuri nekad neatgriezīsies Ukrainā, katru mēnesi pieaug par 100 000 -150 000.

“Līdz ar to mūsu galvenie zaudējumi no demogrāfiskā viedokļa ir cilvēki, kuri neatgriezīsies. Demogrāfi saka, ka sliktākajā gadījumā pēc kara beigām mēs varētu palikt apmēram 25 miljoni, bet neviens nezina, kad būs šīs beigas,” saka sociologs.

Pēc viņa teiktā, bēgļu neatgriešanās problēmu saasina negatīvā attieksme pret viņiem no Ukrainā palikušo pilsoņu puses. Pagaidām šis negatīvisms izplūst sociālajos tīklos, un aptaujās tas nav īpaši pamanāms. Bet arī bēgļi izmanto tos pašus sociālos tīklus un redz visu, saka Panioto.

Pilna mēroga kara apstākļos dzimstība Ukrainā ir krasi samazinājusies, padziļinot demogrāfisko krīzi, kas jau bija pastiprinājusies pēdējo 10 gadu laikā. Pēc ekspertu domām, pašam karam un ar to saistītajai mobilizācijai šeit ir tikai netieša nozīme.

Vīriešu skaits vecumā no 18 līdz 30 gadiem Ukrainā ir ļoti mazs, kas ir saistīts ar zemo dzimstību 2000. gadu sākumā. Tas savukārt negatīvi ietekmē mobilizācijas resursus un turpmāko tautas ataudzi.