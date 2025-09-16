Foto: Pexels

Par tām labāk aizmirst! Piecas sarunu tēmas, kuras var sabojāt pat vislabāko pirmo randiņu 0

LA.LV
21:12, 16. septembris 2025
Kokteilis Mīli

Randiņš, tā nav darba intervija vai kāda tikšanās, kurā būtu jāizrunā konkrētas tēmas. Tomēr nereti šķiet, ka daudzi to aizmirst. Tā vietā, lai būtu viegls flirts un iepazīšanās, sarunas ātri vien aizved pie smagām tēmām – stāstiem par bijušajiem, terapiju, veselības problēmām vai pat par kopēju budžetu nākotnē. Tāds sākums var pilnībā sabojāt pat viscerīgāko iespēju veidot attiecības.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Dvēseles misija: ko tavs dzimšanas mēnesis saka par tavu likteni, un kas būtu jāiemācās
Pasaule Trampu vairs neuztver nopietni: kā ASV prezidents kļuva par klaunu un sagrāva savu reputāciju
Kokteilis
“Ieraudzīju divas strīpiņas!” Magone atgriežas šovā ar skaļu atzīšanos – dzīve ir mainījusies
Lasīt citas ziņas

Attiecību eksperti ir identificējuši 5 tēmas, par kurām labāk pirmajos randiņos nerunāt.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Esi vērīga! Viņš saka, ka ir brīvs, bet šīs 7 pazīmes var norādīt uz pretējo…
“Viņš ēda manus matus, un tas bija tikai trešais randiņš!” Cilvēki dalās ar saviem dīvainākajiem “Tinder” randiņiem
Kokteilis
6 “dīvainas” lietas, kurām vīrieši uzreiz pievērš uzmanību, pirmo reizi satiekot sievieti
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.