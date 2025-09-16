Par tām labāk aizmirst! Piecas sarunu tēmas, kuras var sabojāt pat vislabāko pirmo randiņu 0
Randiņš, tā nav darba intervija vai kāda tikšanās, kurā būtu jāizrunā konkrētas tēmas. Tomēr nereti šķiet, ka daudzi to aizmirst. Tā vietā, lai būtu viegls flirts un iepazīšanās, sarunas ātri vien aizved pie smagām tēmām – stāstiem par bijušajiem, terapiju, veselības problēmām vai pat par kopēju budžetu nākotnē. Tāds sākums var pilnībā sabojāt pat viscerīgāko iespēju veidot attiecības.
Attiecību eksperti ir identificējuši 5 tēmas, par kurām labāk pirmajos randiņos nerunāt.