17:12, 12. oktobris 2025
Vai arī tev šķiet absurdi, ka cilvēki, kuri māca mūsu bērnus, bieži vien spiesti strādāt gandrīz vai misijas vadīti, nevis algas dēļ? Tieši šādu realitāti izgaismo kāds skolotājs, kurš sociālajos medijos dalījies ar savu pirmo algu – algas apmērs šokēja daudzus.

Kaspars sociālo mediju platformā “X” raksta: “Šodien saņēmu savu pirmo vēstures skolotāja algu par pusi septembra– 112,19 €. Tā ir samaksa par divām pilnām skolas un divām sagatavošanās dienām. Protams, pieņēmu šo izaicinājumu ne jau atalgojuma dēļ, taču ar šo vēlos vēlreiz pievērst uzmanību tam, cik nenovērtēti ir mūsu skolotāji.”

Viņš piebilst, ka skolotāju darbs faktiski ir misijas darbs: “Turklāt, strādājot krievu skolā, kurā jāiegulda papildus laiks un enerģija, lai spētu izlauzties līdz skolēnu apziņai un uzmanībai, tu vienkārši izsmel sevi vēl uz nākamo dienu. Ar steigu ir jāpaaugstina atalgojums visiem skolotājiem, kuri strādā “kaujas” apstākļos. Citādi turpinām zaudēt pedagogus, kuri pamet skolas, skolēnu latviešu valodas nezināšanas dēļ. Čiekurkalna pamatskolā jau aizgājuši trīs pedagogi.”

Kalniņš dalās savās pārdomās: “Rīgai jālemj par papildus piemaksām skolotajiem. Tas ir skandalozi, ka Rīgai ir jāatdod 130 milj. puķudobēm un tukšiem SPA reģionos, bet nespēj nodrošināt adekvātu atalgojumu svarīgiem pašvlaldības funkciju nodrošinātājiem. PII audzinātājiem tas pats.”

Andris ir pārliecināts un piekrīt, ka alga ir pārāk maza: “Tā ir pārāk maza alga par vēstures mācīšanu. Vēsture ir ļoti vajadzīgs priekšmets. Jums vismaz vajadzētu par to saņemt 2000 eiro.”

Armands novērtē, ka par šādām tēmām cilvēki runā skaļi: “Visu cieņu Jums un paldies, ka vēršat uz šo visu uzmanību. Tas ir plašs un mērķtiecīgs solis uz idiotu sabiedrību! Tieši tādu, kādu vēlas “JV”, “Pro” un “Zzs”. Prom no Latvijas sāk braukt pelnoši un gudri cilvēki, ar argumentu, ka nevēlas šeit audzināt savus bērnus.🙁”

Diskusijā izsakās vēl kāds skolotājs: “Strādāju pilnu slodzi, visu mēnesi, katru dienu. Šodien saņēmu pirmo algu šajā māc.gadā- par 10€ mazāku, kā pagājušajā gadā (bet man ir klāt arī pulciņa vadīšana). Kaitina tas, ka sabiedrības acīs “skolotājiem visu laiku IT KĀ pieliek” algas. Taču reāli – vienkārši paņirgājas!”

