Foto: AFP/Scanpix/LETA/MI/LA.lv kolāža

Silikons apdraud valsti: Kims Čenuns pavēlējis sākt represijas pret sievietēm, kuras veikušas krūšu palielināšanu 0

LA.LV
19:27, 12. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna drošības dienesti ir uzsākuši plašas un nežēlīgas represijas pret sievietēm, kuras veikušas plastiskās operācijas, tostarp krūšu palielināšanu. Režīma amatpersonas šādas procedūras nodēvējušas par “kapitālistisku izvirtību”, kas, viņuprāt, apdraud sabiedrības morālās vērtības, raksta “Metro”.

Reklāma
Reklāma
Viedoklis
Aplūkojot nošauto Modra suņu bildes vērīgāk, vairāki elementi tajās šķiet aizdomīgi… 204
Tavs totēma dzīvnieks pēc dzimšanas mēneša: ko tas atklāj par tevi?
Kokteilis
Četri zīlnieki izteica vienu un to pašu biedējošo prognozi par 2025. gada beigām
Lasīt citas ziņas

Lai atklātu “pārkāpējas”, drošības dienestu darbinieki veic ārkārtas pārbaudes, meklējot sievietes, kuras, iespējams, izmantojušas krūšu implantus.

Notvertajām personām — gan mediķiem, gan pacientēm — draud bargi sodi, tostarp nosūtīšana uz darba nometnēm.
CITI ŠOBRĪD LASA
Es par vecu kaut kur doties… Cilvēkus satraucis paziņojums par iespējamajiem evakuācijas plāniem Baltijas valstīs
“Atvēra priekšējās durvis un izmeta pusaudžus no autobusa!” Cilvēki atzīst, ka vairs nejūtas droši sabiedriskajā transportā
Virtuves dēlītis sācis nelabi smakot? Šis vienkāršais triks to atjaunos 10 minūšu laikā

Dienvidkorejas medijs “Daily NK” uzmanības centrā nonācis stāsts par kādu medicīnas students, kurš bija pametis studijas, lai savās mājās nelegāli veiktu krūšu palielināšanas operācijas. Šim nolūkam viņš izmantoja silikonu, kas kontrabandas ceļā tika ievests no Ķīnas.

Jaunietis tika aizturēts un stājās tiesas priekšā kopā ar divām sievietēm, kuras bija izmantojušas viņa pakalpojumus.

Septembra vidū Sarivonas centrālajā rajonā kultūras namā notikusi publiska tiesas sēde, kurā tiesāja gan šo “ārstu”, gan abas pacientes.

Tiesas process izraisījis plašu rezonansi.

Sēdē detalizēti tika izklāstīta apsūdzēto biogrāfija un izmeklēšanas gaita. Kā pierādījumi tiesas sēdē tika demonstrēti konfiscētie medicīnas instrumenti, ievestais silikons un naudas saišķi.

Ārsts visu prāvas laiku stāvējis uz skatuves ar noliektu galvu, un arī abas sievietes, kurām bija ap divdesmit gadu, nespējušas pacelt acis. Tiesas sēdē viņas atzinušās, ka vēlējušās “uzlabot savu figūru”.

Prokurors savā runā norādījis, ka “sievietes, kas dzīvo sociālistiskā sistēmā, ir samaitājuši buržuāziskie paradumi”, un nosaucis viņu rīcību par “izvirtīgu un kapitālistisku”.

Arī tiesnesis solījis piemērot bargus sodus.

Prāvas laikā arī atklājies fakts, ka Drošības biroja darbinieki fiziski pārbaudījuši sievietes, kuras turētas aizdomās par plastiskās ķirurģijas procedūrām. Šī prakse šokējusi daļu klātesošo.

Pēc tiesas sēdes paziņots, ka turpmāk sievietes tiks “pastiprināti pārbaudītas”, lai noteiktu, vai viņām nav veiktas kosmētiskās operācijas.

Apkaimju iedzīvotāju grupu vadītājiem dots rīkojums identificēt sievietes, kuru izskats pēkšņi mainījies, un nosūtīt viņas uz papildu pārbaudēm, lai apstiprinātu vai noliegtu ķirurģiskas iejaukšanās faktu.

Daudzas jaunas sievietes tagad dzīvo pastāvīgās bailēs, ka var tikt pakļautas šādām pazemojošām pārbaudēm.

Šī tiesas prāva ir daļa no Ziemeļkorejas Sociālās drošības ministrijas ārkārtas kampaņas, kas sākta, reaģējot uz pieaugošo kosmētisko operāciju popularitāti — īpaši krūšu palielināšanu un dubulto plakstiņu operācijām.

Nelegālās procedūras, kurās izmantots kontrabandas silikons, rada nopietnus infekciju un veselības riskus.

Reklāma
Reklāma

Tāpēc ministrija savā paziņojumā uzsvērusi, ka “sievietes sociālistiskajā sistēmā tiek samaitātas ar buržuāzisko ideoloģiju un iesaistās dekadentiskās, morāli izvirtušās darbībās”.

Represiju ietvaros darbojas slepenas izmeklēšanas vienības, kuru darbinieki uzdodas par pacientiem, kā arī pastiprinātas patrulēšanas kopā ar apkaimju uzraugiem.

“Phenjanas centrālajos rajonos jau izvietotas triecienvienības civilajā apģērbā,” vēsta avoti.

“Sievietēm vai ārstiem, kas tiks pieķerti, draud kriminālsods — tostarp ieslodzījums darba nometnēs par antisociālu rīcību.”

Starptautiskā organizācija Amnesty International uzsver, ka Ziemeļkorejas režīms īsteno pilnīgu kontroli pār iedzīvotāju ikdienas dzīvi, stingri ierobežojot gan vārda, gan personisko brīvību.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Ziemeļkorejas rīcībā ir divas tonnas bagātināta urāna. Tā “tīrības pakāpe” varētu likt trīcēt visai pasaulei
Internetā noplūduši dīvaini kadri no Pekinas: Ziemeļkorejas līdera paranoja kļuvusi nevaldāma
Neticami, Kims Čenuns asarās! Kas saraudināja Ziemeļkorejas diktatoru?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.