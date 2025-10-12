Silikons apdraud valsti: Kims Čenuns pavēlējis sākt represijas pret sievietēm, kuras veikušas krūšu palielināšanu 0
Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna drošības dienesti ir uzsākuši plašas un nežēlīgas represijas pret sievietēm, kuras veikušas plastiskās operācijas, tostarp krūšu palielināšanu. Režīma amatpersonas šādas procedūras nodēvējušas par “kapitālistisku izvirtību”, kas, viņuprāt, apdraud sabiedrības morālās vērtības, raksta “Metro”.
Lai atklātu “pārkāpējas”, drošības dienestu darbinieki veic ārkārtas pārbaudes, meklējot sievietes, kuras, iespējams, izmantojušas krūšu implantus.
Dienvidkorejas medijs “Daily NK” uzmanības centrā nonācis stāsts par kādu medicīnas students, kurš bija pametis studijas, lai savās mājās nelegāli veiktu krūšu palielināšanas operācijas. Šim nolūkam viņš izmantoja silikonu, kas kontrabandas ceļā tika ievests no Ķīnas.
Jaunietis tika aizturēts un stājās tiesas priekšā kopā ar divām sievietēm, kuras bija izmantojušas viņa pakalpojumus.
Septembra vidū Sarivonas centrālajā rajonā kultūras namā notikusi publiska tiesas sēde, kurā tiesāja gan šo “ārstu”, gan abas pacientes.
Sēdē detalizēti tika izklāstīta apsūdzēto biogrāfija un izmeklēšanas gaita. Kā pierādījumi tiesas sēdē tika demonstrēti konfiscētie medicīnas instrumenti, ievestais silikons un naudas saišķi.
Ārsts visu prāvas laiku stāvējis uz skatuves ar noliektu galvu, un arī abas sievietes, kurām bija ap divdesmit gadu, nespējušas pacelt acis. Tiesas sēdē viņas atzinušās, ka vēlējušās “uzlabot savu figūru”.
Prokurors savā runā norādījis, ka “sievietes, kas dzīvo sociālistiskā sistēmā, ir samaitājuši buržuāziskie paradumi”, un nosaucis viņu rīcību par “izvirtīgu un kapitālistisku”.
Prāvas laikā arī atklājies fakts, ka Drošības biroja darbinieki fiziski pārbaudījuši sievietes, kuras turētas aizdomās par plastiskās ķirurģijas procedūrām. Šī prakse šokējusi daļu klātesošo.
Pēc tiesas sēdes paziņots, ka turpmāk sievietes tiks “pastiprināti pārbaudītas”, lai noteiktu, vai viņām nav veiktas kosmētiskās operācijas.
Apkaimju iedzīvotāju grupu vadītājiem dots rīkojums identificēt sievietes, kuru izskats pēkšņi mainījies, un nosūtīt viņas uz papildu pārbaudēm, lai apstiprinātu vai noliegtu ķirurģiskas iejaukšanās faktu.
Šī tiesas prāva ir daļa no Ziemeļkorejas Sociālās drošības ministrijas ārkārtas kampaņas, kas sākta, reaģējot uz pieaugošo kosmētisko operāciju popularitāti — īpaši krūšu palielināšanu un dubulto plakstiņu operācijām.
Nelegālās procedūras, kurās izmantots kontrabandas silikons, rada nopietnus infekciju un veselības riskus.
Tāpēc ministrija savā paziņojumā uzsvērusi, ka “sievietes sociālistiskajā sistēmā tiek samaitātas ar buržuāzisko ideoloģiju un iesaistās dekadentiskās, morāli izvirtušās darbībās”.
Represiju ietvaros darbojas slepenas izmeklēšanas vienības, kuru darbinieki uzdodas par pacientiem, kā arī pastiprinātas patrulēšanas kopā ar apkaimju uzraugiem.
“Sievietēm vai ārstiem, kas tiks pieķerti, draud kriminālsods — tostarp ieslodzījums darba nometnēs par antisociālu rīcību.”
Starptautiskā organizācija Amnesty International uzsver, ka Ziemeļkorejas režīms īsteno pilnīgu kontroli pār iedzīvotāju ikdienas dzīvi, stingri ierobežojot gan vārda, gan personisko brīvību.