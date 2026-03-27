Pārsteigti pat paši zinātnieki: vecākajiem cilvēku senčiem nebija divas acis
Reti sastopamas fosilijas, kas atrastas Ķīnas dienvidos, atklāj, ka senām radībām ar dzeloņiem — bezžokļa zivīm, kas dzīvoja pirms 518 miljoniem gadu — bija divi acu pāri. Pētnieki ir rekonstruējusi vienu šādu četracu radību pētījuma ietvaros, lai izprastu, kā sarežģītā redze un smadzeņu struktūras attīstījās mūsdienu cilvēka senčiem.
“Tas maina mūsu priekšstatu par mugurkaulnieku agrīno evolūciju,” sacīja pētījuma līdzautors Jakobs Vinters, makroevolūcijas asociētais profesors Bristoles Universitātē Apvienotajā Karalistē. “Izrādās, ka mūsu senči bija vizuāli izsmalcināti dzīvnieki, kas orientējās bīstamā pasaulē.”
Cilvēces vēsture sniedzas miljoniem gadu senā pagātnē, kopš šo bezžokļa zivju laikiem, kas pazīstamas kā milokunmingidas. Lielākajai daļai mugurkaulnieku ir divas acis, taču šie agrīnie senči bija izņēmums no noteikuma, rakstīts vietnē interestingengineering.com.
Milokunmingīdi dzīvoja Kambrijas periodā (pirms 541 līdz 485,4 miljoniem gadu), laikā, kad sāka parādīties lielie plēsēji, padarot okeānu par bīstamāku vietu maziem, mīkstķermeņa mugurkaulniekiem.
“Šajā vidē četru acu klātbūtne, iespējams, deva šiem dzīvniekiem plašāku redzeslauku, kas bija svarīgi, lai izvairītos no plēsējiem,” sacīja Vinters.
Pētījumā teikts, ka, izpētot divu dažādu sugu detalizētas fosilijas, kas saglabājušās Čendzjanas fosiliju atradnēs Ķīnas dienvidos, pētnieki atklāja divas lielākas acis abās galvas pusēs un divas mazākas acis galvas vidū.
Mīkstas ķermeņa daļas, piemēram, acis, fosilijās saglabājas reti, taču četru vienlaicīga atrašana komandai bija milzīgs pārsteigums veiksme. Komanda izmantoja jaudīgus mikroskopus un ķīmisko analīzi, lai apstiprinātu acu esamību un izpētītu to struktūru.
Pētnieki norāda, ka divas mazākās acis bijušas apaļas, ar gaismu absorbējošiem pigmentiem un lēcām, kas, tāpat kā lielākās acis, spēja veidot attēlus. Atklājums sniedz trūkstošo saikni starp seno anatomiju un mūsdienu bioloģiju.
Dažiem dzīvajiem rāpuļiem, abiniekiem un zivīm joprojām pastāv “trešā acs” jeb parietālā acs, kas uztver gaismu. Cilvēkiem šī funkcija ir attīstījusies par čiekurveida dziedzeri jeb epifīzi.
Šī parietālā acs, kas atrodas dziļi smadzenēs, ir savienota ar čiekurveida dziedzeri, kas regulē miegu cilvēkiem un lielākajai daļai citu mugurkaulnieku, ražojot melatonīnu. Taču pirms pusmiljarda gadu dziedzera sencis palīdzēja milokunmingidām izvairīties no plēsējiem.
“Mēs redzam, ka čiekurveida orgāni sākotnēji bija acis, kas veidoja attēlus,” sacīja Kongs. “Tikai vēlāk evolūcijas gaitā tie saruka, zaudēja redzes spēju un ieguva savu mūsdienu lomu miega regulēšanā.”