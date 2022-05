LTAB valdes loceklis Juris Stengrevics. Foto: Zane Bitere/LETA

LTAB Pārtrauc sadarbību ar Zaļās kartes birojiem Krievijā un Baltkrievijā Ieteikt







Olafs Zvejnieks, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) kopā ar citu Baltijas jūras valstu Zaļās kartes birojiem šī gada aprīlī panācis vienošanos par sadarbības pārtraukšanu ar Krievijas un Baltkrievijas Zaļās kartes birojiem.

Sadarbība ar Krievijas un Baltkrievijas Zaļās kartes birojiem tiek pārtraukta minēto agresorvalstu uzsāktās karadarbības Ukrainā dēļ, kā arī saistībā ar rietumvalstu piemērotajām sankcijām Krievijai un Baltkrievijai, kuru dēļ pārrobežu pārskaitījumi uz un no šīm valstīm ir faktiski neiespējami. Šī gada aprīlī Baltijas jūras Zaļās kartes biroji vienojās par sadarbības pārtraukšanu ar Krievijas un Baltkrievijas ZK birojiem. Šim solim nu pievienojušies arī pārējie Eiropas Ekonomiskās zonas Zaļās kartes biroji.

LTAB valdes loceklis Juris Stengrevics norāda, ka noslēgtā vienošanās paredz, ka sadarbības līgums ar Krievijas un Baltkrievijas birojiem vēl būs spēkā līdz 2023. gada 5. maijam, līdz ar to jau izsniegtās Zaļās kartes joprojām ir derīgas, tomēr jau šobrīd autovadītājiem jārēķinās ar zināmām neērtībām, plānojot apdrošināšanas iegādi braucienam uz šīm valstīm.

LTAB rekomendē apdrošinātājiem pagaidām atturēties no Zaļās kartes izsniegšanas braucieniem uz Krieviju un Baltkrieviju. Ja tomēr rodas šāda nepieciešamība, tad iespējams izsniegt īstermiņa Latvijas Zaļās kartes iebraukšanai šajās valstīs ar nosacījumu, ka to beigu termiņš nepārsniedz 2023. gada 6. maiju. “Autoīpašniekus, kas ar savu auto plāno šo valstu apmeklējumu, aicinu meklēt iespējas iegādāties Krievijas un Baltkrievijas robežapdrošināšanas līgumus uz robežas,” norāda Stengrevics.

Zaļās kartes sistēma tika ieviesta 1953. gadā, un tās mērķi ir izvairīties no nepieciešamības transportlīdzekļu vadītājiem slēgt robežapdrošināšanas līgumu, šķērsojot to valstu robežas, kurās ir spēkā obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas (OCTA) sistēma. Zaļās kartes sistēma vienlaikus nodrošina transportlīdzekļu īpašnieku aizsardzību ārvalstīs attiecībā uz trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kā arī aizsargā ceļu satiksmes negadījumos cietušo mantiskās intereses gan ārvalstīs, gan to rezidences valstī.