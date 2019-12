Klasiskajiem ‘Winchester Model 70 modeļiem ir valrieksta laides. Publicitātes foto.

Kad runā par pasaules labāko aizslēga tipa karabīni, parasti tiek pieminētas divas versijas – Mauser 98 un Winchester Model 70. Vēsturiski daudzi autori min, ka šīs divas karabīnes noteikti varētu uzskatīt par izcilniekiem starp medību šaujamieročiem.

Daudzi piekritīs, ka pirms 1964. gada ražoto Model 70, kā arī vēlākās klasiskās versijas noteikti var uzskatīt par Amerikas lieliskākajām aizslēga tipa karabīnēm.

Daudzi mednieki un šāvēji Model 70 uzskata par īstas aizslēga tipa karabīnes patiesāko iemiesojumu. Tā ilgā mūža laikā ir piedāvātas dažādas variācijas, bet populārākās ir bijušas Standard, Featherweight un Super Grade. Visiem klasiskajiem modeļiem ir bijušas valrieksta laides, kā arī izcilas ergonomiskās īpašības.

Jāsaka, ka Model 70 ir Mauser 98 versija, kas piedāvā patiesus uzlabojumus, nevis vienkārši lētākus ražošanas risinājumus. Lai gan Mauser un arī Winchester ir savas priekšrocības, tomēr abām karabīnēm ir Mauser 98 aizslēga koncepcija ar diviem lieliem aizslēga zobiem, īpaša izlādēšanas sistēma, lai novērstu iespēju, ka izšautā čaulīte varētu iesprūst stobra kārbā.

Abus modeļus ir viegli pielādēt īpašā dizaina dēļ. Arī šis ir viens no tiem ieročiem, ko izvēlēsies bīstamo medījamo dzīvnieku medībām.

Lieki piebilst, ka arī Model 70 dažādās variācijas ražo vēl mūsdienās, regulāri piedāvājot jaunas versijas.

Secinājumi

Šajā un iepriekšējo materiālos minētie ieroču modeļi ir tikai daļa no pasaulē ļoti pazīstamiem zīmoliem un tāpēc ne vienmēr būs primārā Latvijas mednieka izvēle, tomēr tie ir veidojuši šaujamieroču ražošanas vēsturi un bieži vien ilgus gadus definējuši daudzu mednieku un šāvēju izvēli.

Jāņem vērā, ka minētos ieročus lielākoties turpina ražot vēl šodien un tie ir izturējuši laika un lietotāju uzticības pārbaudi. Protams, šo sarakstu varētu vēl turpināt, un, visticamāk, nākotnē aplūkosim vēl citus ikoniskos modeļus un zīmolus.

Pasaulē visvairāk saražoto ieroču tops

• Kalashnikov AK-47, aplēses no 35 līdz 150 miljoniem

• Mauser Model 98, aplēses no 20 līdz 102 miljoniem

• Mosin-Nagant, aptuveni 37 miljoni

• Lee-Enfield, aplēses no 16 līdz 17 miljoniem

• M16/M4/AR-15, aplēses no 13 līdz 16 miljoniem

