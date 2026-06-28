“Kā vispār tagad var ticēt veikaliem?” Atverot pupiņu konservu bundžu, Aleksandru Sokolovu sagaida pārsteigums 2
Ne viens vien pircējs dzīvē ir saskāries ar situāciju, kad iegādātā prece neatbilst gaidītajam. Izrādās, ka arī fotogrāfam Aleksandram Sokolovam gadījies piedzīvot līdzīgu gadījumu.
Ar savu pieredzi viņš dalījies sociālajā tīklā “Facebook”, publicējot fotogrāfijas, kurās redzama konservu bundža ar marķējumu “Kidney Beans & Sweetcorn in Tomato Sauce” jeb pupiņas un kukurūza tomātu mērcē. Taču pēc iepakojuma atvēršanas atklājies, ka tajā atrodas pavisam cits produkts.
“Kādam tā ir bijis??? Kā vispār tagad var ticēt veikaliem??? Lidls…” pie fotogrāfijām raksta Aleksandrs Sokolovs.
Attēlos redzams, ka bundžā pupiņu un kukurūzas vietā atrodas zaļie zirnīši. Lai gan, visticamāk, notikusi kļūda ražošanas vai fasēšanas procesā, ieraksts ātri vien piesaistījis citu sociālo tīklu lietotāju uzmanību.
Komentāru sadaļā cilvēki steiguši dalīties ar saviem stāstiem par līdzīgām situācijām. Daži atzina, ka arī viņiem nācies saskarties ar gadījumiem, kad produkta saturs neatbildis tam, kas norādīts uz iepakojuma.
Vairāki komentētāji pieļāva, ka šādas kļūdas visbiežāk rodas automatizētās ražošanas līnijās, kur lielos apjomos tiek fasēti dažādi produkti. Pietiek ar vienu tehnisku kļūmi vai neuzmanību, lai nepareizais saturs nonāktu zem citas etiķetes.
Lūk, kā ir gadījies citiem:
“Man reiz, atverot pupiņu konservu, iekšā bija 3 pupiņas, pārējais bija ūdens!”
“Jā, mencu aknu vietā bija šprotes.”
“Es reiz bērnībā nopirku biezpiena pīrādziņu, bet tur iekšā bija kāposti, pēc tā vairs kāpostus nevaru ieēst.”
“Ir bijis- pastētes vietā nopirku tā saukto tušonku. Pēc tam gāju uz veikalu un nopirku vēl.”
“Lidlā mums pupiņu vietā bija turku zirņi…”
“Vēl latu laikmetā, kad biju bērns, mamma aizsūtīja uz veikalu nopirkt saldējumu. Kādu katram gribas. Mammai ar rozīnēm, man plombīra. Par pārējiem neatceros. Bet manā saldējumā bija divas/trīs rozīnes, mammas saldējumā neviena. Es rozīnes neēdu vispār, tāpēc bija vilšanās.”
“Kaut kā tā nebija, bet runājot par auksto zupu, pirms vairākiem gadiem, laukos, aizsūtīju mazo uz veikalu, pēc kefīra, puikam nepilni 5 gadi. Atnesa pienu. Pakas vienādas pēc izskata.”
“Pāris gadus atpakaļ nopirku divas piena pakas. Abās bija kefīrs.”
“Nopirku lockets, tikai divas bija ar pildījumu, pārējās – stiklenes.”
“Man dzīve bieži dod bonusus gurķīšu burkās, tie ir tā piestampāti līdz augšai, ka burku nevar atvērt bez vāka sabojāšanas.”
“Es bērnībā bulciņā halāta pogu atradu.”