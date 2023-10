Francijā draudu dēļ trešdien evakuētas sešas lidostas, aģentūrai AFP pavēstījis kāds avots policijā.

Lilles, Lionas, Nantes, Nicas, Tulūzas un Bovē lidostu evakuēšana pēc uzbrukuma draudu saņemšanas e-pastā ļaus varasiestādēm “kliedēt šaubas”, ka tie varētu būt reāli, izteicies avots.

Civilās aviācijas ģenerāldirektorāts (DGAC) apstiprinājis, ka evakuētas Lilles, Lionas, Tulūzas un Bovē lidostas, taču sīkāku informāciju pagaidām nav varējis sniegt.

DGAC tīmekļa vietne liecina par ievērojamu lidojumu aizkavēšanos Lillē, Lionā un Tulūzā.

Nicas lidosta savā kontā sociālās saziņas vietnē “X” vēsta, ka pamestas bagāžas dēl tikusi veikta ierastā drošības pārbaude, bet tagad situācija atkal esot normāla.

Ieraksti sociālās saziņas vietnēs liecina par pasažieru apjukumu, un daudzi no viņiem pauž neizpratni, kāpēc tiem likts atstāt lidostu telpas.

Portāls LA.LV jau ziņoja, ka Francijā izsludināts augstākais terorakta draudu līmenis. Iedzīvotājiem nepieciešams ievērot modrību. Tāpat vēstījām, ka Francija izvietos 7000 karavīru drošības garantēšanai valstī pēc tam, kad tika uzsludināts visaugstākais trauksmes līmenis saistībā ar skolotāja noduršanu kādā skolā valsts ziemeļaustrumos.



☠️#BREAKING:

Thousands of passengers are being evacuated from 6 French airports after a threat of terror attacks.

This video is from the airport in Toulouse#terror #France #hospital #jjk239 #PalestineGenocide #مستشفى_المعمداني #فلسطين_الان #انسحبوا_فورا #مجزرة_المعمداني #Gaza… pic.twitter.com/2swfNHUFNJ

— World Chairman 👑 (@Worldchairman_1) October 18, 2023