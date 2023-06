Foto: AFP/SCANPIX Kahovskas HES, Ukraina.

Pēc Kahovkas HES uzspridzināšanas no Hersonas apgabala evakuēti aptuveni 1300 cilvēku Ieteikt







Plūdu dēļ, kas izraisījušies pēc Kahovkas hidroelektrostacijas (HES) aizsprosta uzspridzināšanas, no Ukrainas kontrolētās Hersonas apgabala daļas jau evakuēti aptuveni 1300 cilvēku, pavēstīja Ukrainas Valsts Ārkārtas situāciju dienests.

“Atbilstoši situācijai plkst.15 evakuēti aptuveni 1300 cilvēku. Atbilstoši provizoriskajai informācijai šobrīd Dņepras labajā krastā applūdušas 13 apdzīvotas vietas un vairāk nekā 260 mājas,” teikts paziņojumā.

Pastāv risks, ka kopumā varētu applūst 80 apdzīvotas vietas. Kritiskajā zonā dzīvo aptuveni 16 000 cilvēku.

Hersonas apgabala kara administrācijā jau iepriekš ziņoja par iedzīvotāju evakuāciju no vairākām apdzīvotām vietām, arī dažiem Hersonas pilsētas rajoniem.

Kahovkas HES atradās Krievijas karaspēka kontrolē, taču pēc aizsprosta uzspridzināšanas applūst teritorijas gan Dņepras labajā krastā, kuras kontrolē Ukraina, gan Krievijas okupētās teritorijas kreisajā krastā. Lielāki applūšanas draudi pastāv upes kreisajam krastam.

Ukrainas Bruņoto spēku dienvidu pavēlniecība pavēstījusi, ka, pēc tās rīcībā esošās informācijas, evakuācija tiek organizēta arī Krievijas okupētajās teritorijās.

Zelensky announces that 150 tons of engine oil have polluted the Dnipro river due to Russia’s decision to destroy the Kakhovka dam. Russia just caused an ecological disaster. Never forget that Russia is a terrorist state! pic.twitter.com/C7u8sbKiOq — Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2023

The city of Kherson has started flooding after the Russian Army destroyed the Kakhovka dam this morning. As usual, Russia brings death and destruction pic.twitter.com/eM3YLIpaiU — Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2023

The zoo “Kazkova Dibrova” in Nova Kakhovka was completely flooded. Unfortunately, only the ducks and swans escaped. pic.twitter.com/eBSJXvaJ7m — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

In #Kherson, animals are trying to escape the flood by resorting to people. pic.twitter.com/Ouqli9tpDo — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

This is how the neighborhood of Kherson Korabel looks like now. pic.twitter.com/9oxFY6QDAV — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

On the right bank of the #Dnieper, 16,000 people found themselves in a critical flood zone, said the head of the #Kherson regional military administration Prokudin. pic.twitter.com/MLmNKzq9ft — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

NEVER FORGET THAT RUSSIA IS AN ECO-TERRORIST STATE! pic.twitter.com/eZbp43a2wL — Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2023

Ukrainian policeman rescues a dog in the flooded Kherson region. Russia destroyed the Kakhovka dam this night, endangering the lives of thousands of Ukrainians. https://t.co/2bpD7G88eV — Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2023

Before destroying the Kakhovka dam today, the Russians raised the water level to a record-high 17.5 meters by keeping the gates closed. The wanted to make the flooding as large as possible in order to stop the Ukrainian Army from conducting a counteroffensive in the area pic.twitter.com/c2Mt1rdTlU — Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2023