Pēc Zelenska runas vairākas minūtes skan aplausi: “Es neredzu jēgu dzīvībā, ja tā nevar apturēt nāvi” Ieteikt







Piedāvājam plašāku ieskatu runā, ko šodien Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis teica ASV prezidentam. Šī bija pirmā uzruna, ko Zelenskis teica angļu valodā, tādējādi cenšoties uzrunāt iespējami plašāku auditoriju. Pēc šīs sarunas visi klātesošie piecēlās kājās un vairākas minūtes aplaudēja.

Zelenskis runāja par līderību: “Šodien tas nav pietiekami – būt tautas līderim. Šobrīd ir jābūt pasaules līderim. Būt pasaules līderim – tas nozīmē – būt miera līderim. Miers valstī vairs nav atkarīgs tikai no tevis un taviem cilvēkiem. Tas ir atkarīgs no tiem, kuri ir tev blakus un ir stipri. Stipri, nenozīmē lieli. Stipri – tas nozīmē drosmīgi un gatavi aizsargāt savu tautu un pasaules iedzīvotājus un iestāties par cilvēci – par brīvību, par iespēju dzīvot pieklājīgu dzīvi un nomirt, kad laiks ir pienācis, nevis tad, kad to vēlas jūsu kaimiņi.”

“Šodien Ukrainas cilvēki ne tikai aizstāv savu valsti, bet cīnās un ziedo savas dzīvības par Eiropas un pasaules vērtībām nākotnes vārdā. Tāpēc Amerika ne tikai palīdz Ukrainai, bet Eiropai un pasaulei, lai pasargātu to, lai saglabātu taisnīgumu,” teica prezidents.

Viņš bija arī emocionāls, pieminot karā zaudētās bērnu dzīvības: “Tagad es esmu 45 gadus vecs. Šodien mana sirds apstājās kopā ar 100 bērnu sirdīm, kuras beidza pukstēt. Es neredzu jēgu dzīvībā, ja tā nevar apturēt nāvi. Šī ir mana galvenā misija, esot labās ukraiņu tautas līderim. Un kā līderis es uzrunāju prezidentu Baidenu. Jūs esat savas valsts līderis. Novēlu Jums būt pasaules līderim. Būt pasaules līderim nozīmē būt miera līderim.”