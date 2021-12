“Pekinai gatavojamies bez panikas,” stāsta biatloniste Baiba Bendika

Baiba Bendika gatavojas savām otrajām olimpiskajām spēlēm. Foto no Baibas Bendikas arhīva

Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Lai gan sezonas pirmā puse bijusi līdzīga amerikāņu kalniņiem, gatavošanās Pekinas olimpiskajām spēlēm notiek bez panikas, “Latvijas Avīzei” teic biatloniste Baiba Bendika.

Latvijas labākā biatloniste Bendika pēc četriem Pasaules kausa posmiem kopvērtējumā atrodas 34. vietā, kas viņai sezonas griezumā būtu otrs labākais rezultāts karjerā (aizpērno sezonu noslēdza 32. pozīcijā), taču acīs krīt lielā nestabilitāte – atsevišķos startos 26., 14., 104., 9., 37. un 78. vieta.

“Visu laiku kaut kas mazliet nesanāca, nepaveicās, bija nelielas problēmas, līdz ar to labo startu ir mazāk, nekā gribētos. Estešundā bija problēmas ar muskuļiem, kas traucēja slēpošanā, Hohfilcenē uz iedzīšanu biju nedaudz apslimusi, un tas ietekmēja arī pēdējo posmu Francijā. Gan ar šaušanu, gan fiziski viss bija salīdzinoši labi, bet atsevišķi faktori neļāva startēt stabili,” sacīja Bendika.

Pēdējos divos startos iedzīšanā un sprintā viņa šaušanā kopumā pieļāva astoņas kļūdas, kas ir saistāms ar slimošanas fonu, Francijā arī guļus šaušanā elkonis izslīdēja (divi neprecīzi), līdz ar to izpildījums sanācis neritmisks un nekvalitatīvs.

“Treniņos šaušana ir ļoti laba un pēc sajūtām šķiet, ka viss būs kārtībā. Arī pirms sezonas šaušanā sajūtas bija labas un ērtas. Procents nav augsts, bet neredzu iemeslu meklēt problēmas,” uzskata 30 gadus vecā biatloniste. “Protams, būtu bijis labi kopvērtējumā būt augstāk, lai ir garantēta dalība masu startā, bet to izmainīt nevar. Jākoncentrējas uz priekšu, panikas nav.” Ar slēpju un servisa brigādi viņa pauž apmierinātību, līdz ar to viss atkarīgs no pašas snieguma.

Vairākas iepriekšējās sezonas līderes pagaidām turas ēnā, tostarp Pasaules kausa pārliecinošā ieguvēja norvēģiete Tirila Ekhofa, kura šobrīd kopvērtējuma tabulā ir vien 27. vietā. “Grūti saprast, kas notiek, sezonas sākums izskatās ļoti interesants. Gandrīz pēc katrām sacensībām mainās kopvērtējuma līdere.

Daļēji tas noteikti ir gatavošanās plāns, plus šogad vēl ir faktors, ka nav zināms, kurš sportists kurā brīdī vakcinējās un kā tas ietekmējis fizisko formu,” spriež Baiba Bendika. Viņa svētku laikā aizvada treniņnometni augstkalnē Livinjo, Itālijā, kur ir visai grūti treniņi, gatavojoties sezonas svarīgākajai daļai. Arī latvietei un trenerim Ilmāram Bricim plāns ir labākajā formā būt februārī.

Diskvalifikācijas dēļ šosezon nevar startēt Latvijas izlases ilggadējais līderis Andrejs Rastorgujevs, līdz ar to tikai no Baibas Bendikas ir cerības sagaidīt augstu vietu. “Var just nelielu atšķirību, bija pierasts, ka uzmanība mums ir sadalīta, tagad vairāk uz mani, bet Latvijā mediju telpa nav tik liela, lai tas uzliktu tādu slodzi kā lielajām nācijām,” cēsniecei papildu uzmanība netraucē. “Nākamajā gadā gribētu iegūt stabilitāti. Uz to vienmēr esmu tiekusies, gribētu, lai biežāk starti ir tuvāk manam reālajam potenciālam.”

Decembrī Bendika piedalījās distanču slēpošanas sacensībās Zviedrijā un plāno arī olimpiskajās spēlēs piedalīties 30 kilometru slēpojumā: “Tas ir pēc biatlona programmas, līdz ar to nekādā veidā netraucē gatavošanos. Stafete? Ja būs vajadzība, tad nostartēšu, bet tas atkarīgs no pārējiem sportistiem, un jautājums, vai man iedos atsevišķu kvotu no biatlona vai būšu starp četrām sportistēm, kam ir distanču slēpošanas kvota.”

Biatlona Pasaules kauss atsāksies 6. janvārī Oberhofā, Vācijā.