FOTO: Oskars Artūrs Upenieks/ Kultūras ministrija

Latvijas Raidorganizāciju asociācija aicina saglabāt 2025. gada nosacījumus Mediju atbalsta fondā 0

LA.LV
15:48, 10. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Latvijas Raidorganizāciju asociācija (LRA) nepiekrīt Kultūras ministrijas plānotajām izmaiņām Mediju atbalsta fonda darbībai 2026. gadā, norādot, ka nozare vairākas reizes ir paudusi iebildumus, kas nav tikuši ņemti vērā.

Maskava legalizē liela mēroga marodierismu: paātrinātā gaitā pieņemts jauns likums par sliktu ukraiņiem 92
Kokteilis
Šīs 4 zodiaka zīmes vēl visu atlikušo decembri būs laimīgas: tās sagaidīs uzvaras vien
Veselam
Kuri konservētie pārtikas produkti ir labi zarnu veselībai: speciālisti nosauc 6 labākos
Lasīt citas ziņas

LRA uzsver, ka valsts atbalsts sabiedriski nozīmīga satura radīšanai komerciālajos radio un televīzijās ir būtisks, jo reklāmas tirgus ir nepietiekams, ierobežojumi stingri, bet konkurence no ārvalstu medijiem un sociālajām platformām – asa.

Izaicinājumi, kas mazina Latvijas televīziju un radio konkurētspēju nav atrisināti, tādēļ asociācija brīdina, ka piedāvātās izmaiņas valsts atbalsta politikā varētu mazināt mediju daudzveidību un radīt nestabilitāti.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ralfs Nemiro: Šobrīd esam nonākuši pie tā, ka uzmetējs ir valsts
Studenti EM prezentē ideju par pieejamāku pārtikas cenu veicināšanas rīku – “Zaļais grozs”
Pēc jebkad vēsturē siltākā 10. decembra kāda būs nākamā diena? Laika prognoze ceturtdienai

Tā kā šobrīd Mediju atbalsta fonda programmas jāizsludina nekavējoties, lai nodrošinātu gan medijiem, gan projektu vērtētājiem pietiekamu laiku projektu sagatavošanai un vērtēšanai, LRA aicina saglabāt spēkā esošos 2025. nosacījumus un tos steidzami apstiprināt.

Asociācija pauž gatavību turpināt darbu pie nozares uzņēmējdarbības vides uzlabošanas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Mēs cītīgi strādājam…” “Meta” spiesta dzēst visu pusaudžu kontus
Mazs tirgus, liela atbildība: kāpēc Latvijas mediju politika prasa drosmīgus soļus
TV24
“Manā izpratnē tas nav godīgi pret visiem medijiem!” Reģionālo mediju pārstāve kritizē atbalsta shēmu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.