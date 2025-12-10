Latvijas Raidorganizāciju asociācija aicina saglabāt 2025. gada nosacījumus Mediju atbalsta fondā 0
Latvijas Raidorganizāciju asociācija (LRA) nepiekrīt Kultūras ministrijas plānotajām izmaiņām Mediju atbalsta fonda darbībai 2026. gadā, norādot, ka nozare vairākas reizes ir paudusi iebildumus, kas nav tikuši ņemti vērā.
LRA uzsver, ka valsts atbalsts sabiedriski nozīmīga satura radīšanai komerciālajos radio un televīzijās ir būtisks, jo reklāmas tirgus ir nepietiekams, ierobežojumi stingri, bet konkurence no ārvalstu medijiem un sociālajām platformām – asa.
Izaicinājumi, kas mazina Latvijas televīziju un radio konkurētspēju nav atrisināti, tādēļ asociācija brīdina, ka piedāvātās izmaiņas valsts atbalsta politikā varētu mazināt mediju daudzveidību un radīt nestabilitāti.
Tā kā šobrīd Mediju atbalsta fonda programmas jāizsludina nekavējoties, lai nodrošinātu gan medijiem, gan projektu vērtētājiem pietiekamu laiku projektu sagatavošanai un vērtēšanai, LRA aicina saglabāt spēkā esošos 2025. nosacījumus un tos steidzami apstiprināt.
Asociācija pauž gatavību turpināt darbu pie nozares uzņēmējdarbības vides uzlabošanas.