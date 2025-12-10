Studenti EM prezentē ideju par pieejamāku pārtikas cenu veicināšanas rīku – “Zaļais grozs” 0
10. decembrī Ekonomikas ministrijā (EM) norisinājās tikšanās ar Rīgas Biznesa skolas studentiem, kuri EM pārstāvjiem prezentēja ideju par platformu pārtikas iegādei – “Zaļais grozs”.
Platforma būtu paredzēta vietējiem zemniekiem, kuri tajā varētu izvietot savu produkciju, tādējādi veidojot īsāku starpnieku ceļu no ražotāja līdz klientam. Tas dotu iespēju piedāvāt pārtikas produktus par iedzīvotājiem pieejamākām cenām.
Platforma piedāvātu iespējas arī mazumtirdzniecības veikaliem, kas tajā varētu izvietot produktus, kam derīguma termiņš tuvojas beigām.
Iedzīvotāji ir ieinteresēti iegādāties Latvijā ražotos un audzētos produktus, taču to cena bieži vien ir augstāka par importa precēm, tāpēc tiek izvēlētas citas lētākas alternatīvas.
Šāda platforma vietējiem zemniekiem sniedz iespēju pārdot savu produkciju ievērojami lētāk, jo tiek samazināta plašā piegāžu ķēde un mazumtirgotāju uzcenojums. Īsākas pārtikas ķēdes ir arī viena no Eiropas Savienības noteiktajām attīstības prioritātēm.
“Studentu ideja par “Zaļais grozs” platformu ir apsveicama iniciatīva, kas palīdzētu gan vietējiem pārtikas ražotājiem un audzētājiem, gan mazumtirgotājiem un Latvijas iedzīvotājiem. Šai platformai ir potenciāls samazināt pārtikas piegādes ķēžu garumu, gala produkta cenu un pārtikas produktu izšķērdēšanu.
Es atzinīgi vērtēju šādas iniciatīvas, kas Latvijas iedzīvotājiem nodrošinātu pieejamākas pārtikas cenas, stiprinātu vietējo zemnieku konkurenci un ieviestu ilgtspējīgus risinājumus, kas atbilst ES attīstības prioritātēm,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Platforma strādātu līdzīgi kā pārtikas cenu salīdzināšanas rīki, proti, tajā uzskatāmi būtu parādīti pieejamie pārtikas produkti un to lokācija, tādējādi jebkurš iedzīvotājs varētu izvēlēties sev izdevīgāko piedāvājumu.
Vienlaikus šī platforma tirgotājiem kalpotu atpazīstamības veicināšanai, proti, nepieciešamības gadījumā pircēji varētu sazināties ar pārdevēju arī par citu produktu iegādi.
Platformas izstrādātāji skaidro, ka “Zaļā groza” izveide prasa salīdzinoši lielu finansējumu, kas katram zemniekam vai mazumtirgotājam nav finansiāli pieejama, tāpēc vienotas platformas izstrāde būtu finansiāli un praktiski efektīvāka.
Tāpat nākotnē tiek apsvērta ideja izveidot vairākus pārtikas saņemšanas punktus dažādās pilsētās, kur zemnieki reizi nedēļā varētu nogādāt savus pārtikas produktus tuvāk iedzīvotājiem.
Studenti savā prezentācijā skaidroja, ka Latvijā veikali gadā izmet aptuveni 41 000 tonnu pārtikas, taču šāda iniciatīva samazinātu nelietderīgi izmantotās pārtikas daudzumu.
Tikšanās sekoja kā turpinājums ceļā uz ekonomikas ministra Viktora Valaiņa izvirzīto mērķi samazināt cenas pamata pārtikas produktiem.