Foto: PA/ SCANPIX/ LETA

Piektdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un vietām arī lietus







Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām īslaicīgi līs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Pūtīs mērens ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš, dienas vidū Kurzemē un Vidzemē pastiprinoties brāzmās līdz 15 metriem sekundē.

Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 9 līdz plus 13 grādiem, bet vēsāks būs Kurzemē līča piekrastē, tur plus 6, plus 8 grādi.

Rīgā debesis brīžiem skaidrosies un ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens ziemeļaustumu, ziemeļu vējš un gaiss iesils līdz plus 12 līdz plus 13.