Pieteikums Latvijas Ārstu 10. kongresam Pēteris Apinis

Ieteikt







Šis ir mans lūgums un aicinājums – šodien 15.00 skatīties TV24 raidījumu Dr.Apinis. Raidījumā četri viesi – izcili latviešu ārsti runās, domās, diskutēs par ārstu kongresu – gan par 10. kongresu, kas sāksies rīt, gan Pirmo Vispasaules latviešu ārstu kongresu, kas notika pirms 36 gadiem, tālajā 1989. gada jūnijā.

Reklāma Reklāma

Pirmā Vispasaules latviešu ārstu kongresa idejas autors un iniciators bija Bostonas ortopēds un sporta ārsts, profesors Bertrams Zariņš (attēlā ceturtais no kreisās). Viņš savulaik bijis ASV olimpiskās komitejas galvenais ārsts, galvenais ASV izlases ārsts olimpiskajās spēlēs, viņš ir bijis ilggadējs Boston Bruins, New England Patriots un citu Bostonas dižkomandu galvenais ārsts un viņam ir vismaz sešpadsmit lielie gredzeni. Un vēl – Bertrama Zariņa grāmata “Surgical Anatomy and Exposures of the Knee” (uz galda centrā) ir mūsdienu globāli izcilākā grāmata par ceļa locītavu. Pateicoties Bertrama Zariņa uzņēmībai pirms 36 gadiem 250 latviešu ārstu atbrauca uz Latviju no dažādām pasaules valstīm, un pateicoties viņam simtiem jaunu Latvijas kolēģu mācījušies un apguvuši zinības ārzemēs. Un vēl – pērn Bertrams Zariņš kopā ar savu brāli Kristapu Zariņu ziedoja 80 tūkstošus dolāru Ukrainas medicīnas atbalstam un savu ziedojumu kā medicīnas inventāru paši aizveda uz Austrumukrainas piefrontes medicīnas iestādēm.

Savukārt otrais no kreisās ir 10. Latvijas Ārstu kongresa prezidents, LZA akadēmiķis, profesors, gastroenterologs Mārcis Leja, kurš arī lasīs vienu no kongresa būtiskajiem referātiem par kolorektālā un kuņģa vēža skrīningu. Kongresu Mārcis Leja iecerējis kā četru dienu ļoti intensīvu darbu – trešdien, 11. jūnijā, būs svinīgs ekumēniskais dievkalpojums Rīgas Domā, kam ATTA CENTRE sekos pirmā plenārsēde “Komunikācijas izaicinājumi un ar to saistītie ētikas jautājumi medicīnā” un piecas zinātniskās sesijas. Vakara gaitā tiks pasniegtas Latvijas Medicīnas fonda un profesora Ilmāra Lazovska stipendijas, kā arī tiks apbalvoti LĀZA organizētā tēžu konkursa labāko darbu autori. Ceturtdien, 12. jūnijā, notiks svinīgā plenārsēde “Gens una sumus – tikai kopā mēs varam”, kuras laikā ārsti atskatīsies uz Pirmā vispasaules latviešu ārstu kongresa raisītajām pārmaiņām, kā arī domās par personības lomu mainīgajā vidē un profesionālismu medicīnā modernās pasaules izaicinājumu kontekstā. Otrā plenārsēde “Militārā un katastrofu medicīna” mudinās domāt par ģeopolitisko situāciju pasaulē un gatavību stāties pretī izaicinājumiem kritiskās situācijās. Dienas otrajā pusē notiks vairākas zinātniski praktiskās sesijas un diskusijas, dodot iespēju jebkuram Latvijas ārstam nepastarpināti iesaistīties kongresa darbā.

Piektdien, 13. jūnijā, notiks divas plenārsēdes “Profilakses vektori. Ārstniecības horizonti” un “Inovācijas, jaunās tehnoloģijas un digitalizācija”, kas savstarpēji papildinās viena otru. Savukārt pēcpusdienā notiks vairākas diskusijas un starpdisciplinārās sekcijas. Piektdienas vakarā visi dalībnieki aicināti uz profesora Dzintara Mozga radītu muzikāli saviesīgu pasākumu “Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet” turpat ATTA CENTRE, lai baudītu radošo –talantīgo ārstu sagatavotos priekšnesumus un kopā būšanas prieku.

Kongress noslēgsies sestdien, 14. jūnijā. Dienas pirmajā daļā notiks piecas zinātniskās sesijas, bet kongresa izskaņā plenārsēdē “Paradigmu maiņa – pāreja no biomedicīnas uz biopsihosociālu pieeju” ārsti paraudzīsies uz bioloģisku, psihoemocionālu un sociālu faktoru būtību un nozīmi, kā arī šī brīža iespējām tos izvērtēt un ietekmēt.

Šķiet, ka centrālā sēde ar vislielākām inovācijām būs otrā plenārsēde “Militārā un katastrofu medicīna”, kurā paskatīsimies uz mūsu iespējām, zināšanām, rezervēm iespējama militārā apdraudējuma gadījumā. Raidījumā Dr.Apinis par šo tēmu runā un stāsta Latvijas Traumatologu un ortopēdu asociācijas prezidents Mārtiņš Malzubris, kurš daudz palīdzējis Ukrainai, daudz operējis Ukrainā – pirmais no labās.

Sarunā piedalās arī viens no visu laiku izcilākajiem Latvijas ortopēdiem, viens no izcilākajiem slimnīcu vadītājiem, pasaulē zināms ceļa locītavas artroskopists Valdis Zatlers – attēlā sēž vidū. Pirmā Vispasaules latviešu ārstu kongresa laikā Valdis Zatlers bija Tautas frontes valdes loceklis, Latvijas Ārstu biedrības līderis un daudz paveica, lai sadarbība ar pasaules latviešu ārstiem kļūtu par sistēmu. Kaut kādā mērā jau ārstu kongress iesvieda profesionālu ārstu politikā, liekot Valdim Zatleram 2007. gadā uzņemties valsts prezidenta pienākumus.

Attēlā pirmais no kreisās ir piecu Latvijas Ārstu kongresu organizators, šo rindu autors.