13:11, 11. septembris 2025
Runājot par nesen novēroto Mēness aptumsumu un pilnmēnesi, TV24 raidījumā “Preses klubs” neiroķirurgs Renārs Putniņš, kurš strādā Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā un Jelgavas poliklīnikā, ar humoru atzina, ka viņa izteikums varētu nebūt politkorekts.

Viņš citēja frāzi no kādas ārzemju filmas vai rakstnieka: “Ja ilgi skatīsies uz Mēnesi, tad var palikt debils. Kaut kas tajā ir. Mēs kā mediķi un cilvēki, kas strādā pakalpojumu nozarē – veikalos vai citur – Pilnmēness laiku izjūtam pastiprināti. Uzņemšanas nodaļās šajā laikā ir vairāk pacientu, situācija ir citāda. Nāk, kā tautā saucam, ‘mēnessērdzīgie’. Viņi nāk!” sacīja Putniņš.

Viņš atminējās, ka, būdams students, strādājis mobilo sakaru operatora centrā, kur arī novērojis, ka Pilnmēness laikā cilvēki zvana biežāk un šie zvani ir neparasti. “Zvanu saturs bija īpatnējs,” viņš piebilda.

Kā zinātniski sasaistīt šos novērojumus ar Mēnesi, Putniņš precīzi nezina, taču piedāvā iespējamo skaidrojumu: “Šodien radio dzirdēju, ka Pilnmēness laikā ir gaišāks, un cilvēkiem ir grūtāk gulēt, jo aizmigt pie gaismas ir sarežģītāk. Bioloģiski ķermenis tumsā labāk atpūšas. Iespējams, cilvēki naktī nevar aizmigt, tāpēc zvana vai dodas uz uzņemšanas nodaļu.”

