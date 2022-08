Uzvaras parkā esošā padomju pieminekļa pēdējā elementa - obeliska - demontāžas darbi

Politologs skaidro, vai saistībā ar pieminekļa demontāžu Pārdaugavā no Krievijas puses gaidāmi atbildes soļi Ieteikt







Saistībā ar padomju armijai veltītā pieminekļa demontāžu Pārdaugavā no Krievijas puses lieli atbildes soļi nav gaidāmi, neskaitot spēcīgu vārdisko agresiju masu medijos un politiskajā propagandā, šādu viedokli aģentūrai LETA pauda politologs Kārlis Daukšts.

Viņš norādīja, ka kaut kādi demonstratīvi soļi pret Latviju praktiski jau ir veikti iepriekš, proti, padziļinātas ekonomiskās sankcijas.

Daukšta ieskatā, Krievija mēģinās izmantot šo gadījumu starptautiskajā arēnā propagandas nolūkā.

Politologs pieļāva, ka Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, kurš apmeklēs ANO Ģenerālās asamblejas rudens sesiju, varētu pieminēt pieminekļa demontāžu Latvijā un izmantot to sarunās ar Eiropas diplomātiem, jo īpaši ar Vācijas diplomātiem, cenšoties pasniegt to kā piemēru, kā tiek veicinātas etniskās nesaskaņas.

“Te vairs no Krievijas puses nav runa par politiskajiem akcentiem – okupāciju, deokupāciju, bet gan par to, kā ir pastiprinājusies “anti-krieviskā” dimensija rusofobijas kontekstā. Tas varētu būt viens no svarīgākajiem atbildes soļiem, kas propagandā tiks veiks. Es nedomāju, ka Krievija ķersies pie drastiskiem soļiem attiecībā pret Latviju vai Baltijas valstīm,” sacīja Daukšts.

Krievijas vēstniecība Latvijā šodien mikroblogošanas vietnē “Twitter” paziņoja, ka tā nosūtījusi notu Latvijas Ārlietu ministrijai un atzīmēja, ka tā patur tiesības uz līdzvērtīgiem atbildes soļiem.

Jautāts, kādi tie varētu būt, politologs atzina, ka viņš nevēlas par tiem spekulēt. Tā vairāk ir diplomātiska procedūra, lai parādītu savu attieksmi pret pieminekļa demontāžu.

LETA jau rakstīja, ka šodien pēcpusdienā Pārdaugavā, Uzvaras parkā, nogāzts Latvijā un Baltijā lielākais padomju laika piemineklis, demontējot tā kompleksa pēdējo elementu – 79 metrus augsto obelisku, kura virsotni rotā zvaigznes.

Obelisks tika nogāzts pēc aptuveni septiņas stundas ilga darba, krītot izraisot skaļu blīkšķi un augstas ūdens šļakatas no blakus esošā baseina. Sanākušie vērotāji padomju armijai veltītā obeliska krišanu sagaidīja ar ovācijām.

Pieminekļa kompleksa demontāža notikusi trīs dienas. Otrdien, 23.augustā, nogāzta trīs karavīru bronzas statuja, trešdien, 24.augustā, no rīta kritusi sievietes tēla figūra, bet ceturtdienas rītā sākti sagatavošanas darbi, lai sagatavotos pēdējam pieminekļa demontāžas posmam – augstā obeliska gāšanai.

Darbi ceturtdien noritēja apmēram no plkst.10. Kā norādīja Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (PP), lēmums par obeliska demontāžu tieši tagad un šādos apstākļos pieņemts trešdienas vakarā pēc konsultācijām ar būvniekiem un drošības dienestiem.

Kopš pirmo ziņu izskanēšanas par šī procesa sākumu uz notikuma vietu lēnām sāka nākt interesenti, taču liela pulcēšanās ap nožogoto un plaši apsargāto teritoriju nav novērojama – cilvēki pulcējušies bariņos, atzīstot, ka vēlas piedalīties “vēsturiskā notikumā”. Teritorijā nav manāmi provokatori vai kādas citas personas, kas izrādītu neapmierinātību ar notiekošo.