Foto. LETA/Evija Trifanova

Premjere par Stambulas konvenciju: Balsojums skaidri parāda, ka politiķi nespēj turēt solījumus 1

LA.LV
21:32, 31. oktobris 2025
Viedokļi

Komentējot Saeimas deputātu balsojumu par Stambulas konvenciju, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” izteica nožēlu par politiķu lēmumu. “Neaizmirsīsim, ka tas ir starptautisks dokuments un ar šo balsojumu tiek pieviltas tās valstis, kuras ir šajā konvencijā,” norādīja premjere, piebilzdama, ka ar šo ziņu Latvijas vārds pasaules mediju pirmajās lappusēs tiek minēts ne tajā pozitīvākajā gaismā.

“Balsojums skaidri parāda, ka politiķi nespēj turēt solījumus. Es domāju, ka tie cilvēki, kas trešdien vakarā bija pie Saeimas nama, centās pateikt politiķiem un arī valdībai, ka viņiem ir bažas par to, ka tas, kas mums tika apsolīts – ka esam Eiropā, ka ir kaut kādi jautājumi, par kuriem mums nav jādiskutē, jo tad mēs varam pievērsties tādām tēmām kā attīstība, ekonomika – ka mums atkal ir jāatgriežas pie jautājumiem, kurus mēs jau sen bijām nolikuši malā.

Un ja mēs atceramies notikumus Moldovā, Gruzijā, Ukrainā, tad tieši tā sākās lielas pārmaiņas arī tur. Un es domāju, ka mūsu cilvēki, kas bija izgājuši ielās, negrib lai pie mums būtu tāds saspīlējums vai situācija, kāda šobrīd ir Gruzijā, kādai bija jāiziet cauri Moldovā un, protams, negrib tādu situāciju kā Ukrainā,” sacīja Evika Siliņa.

Premjere arī norāda, ka konvencija joprojām ir spēkā. Lai notiktu pretējais, tā ir jāizsludina, un prezidentam ir tiesības atgriezt to atpakaļ Saeimā. Vai Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs to darīs? Siliņa uzskata, ka viņš šobrīd cenšas ievērot neitralitāti, ko vienmēr uzsvēris un arī demonstrējis.

Premjere spriež, ka varbūt tagad, kad par šo balsojumu izskanējušas ziņas starptautiskajā arēnā, daļa deputātu sapratīs, kādu rezonansi šis balsojums izraisījis. Kā piemēru viņa min tikšanos ar Ārvalstu investoru padomi. “Viņi vērsās diezgan skaidri ar uzstādījumu: mūs interesē, kas te Latvijā notiek, jo tas ietekmē mūsu investīciju vidi. Tāpēc tas nav tikai politisks jautājums, tas veido Latvijas tēlu starptautiski un var kaitēt vairāk nekā kāda cita slikta ziņa.”

Tēmas
