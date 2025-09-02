Psiholoģisks trieciens mazajām alus darītavām? Nozares pārstāvis un sabiedrība reaģē uz “Valmiermuižas alus” lēmumu 0
SIA “Valmiermuižas alus” pārdošana AS “Cēsu alus” grupai ir psiholoģisks trieciens mazajām alus darītavām, aģentūrai LETA atzina alus ražotāja SIA “Zlaukts”, kas darbojas ar zīmolu “Labietis”, līdzīpašnieks Reinis Pļaviņš.
Viņš teica, ka “Valmiermuižas alus” zīmols visiem Latvijas mazajiem alus darītājiem ir bijis kā lāpa, un uzņēmums ir nozares celmlauzis, parādot, ka mazas alus darītavas var strādāt pie sava zīmola, paplašināt tirgu un stabili augt.
Pļaviņš gan pozitīvi vērtēja “Cēsu alus” paziņojumu, ka “Valmiermuižas alus” zīmola alu turpinās ražot Valmiermuižā.
“Tāpat, zinot, cik liela ražošanas līnija ir Cēsīs, ja viņiem interesē ieiet kaut kādā “mirstīgākā” alus tirgū, kur nav tik lieli apjomi, viņiem līdz šim nebija īsti kur to uzvārīt, bet tagad šāda iespēja būs Valmiermuižā,” norādīja Pļaviņš.
“Ja man kāds darbinieks izvēlas no nozares aiziet, dodas pensijā vai aizbrauc uz citām valstīm kaut ko darīt, tad pirms tam man bija iespēja, nosacīti, pārpirkt šādus speciālistus no kādas citas darītavas, bet jo mazāk ir darītavas, kuras ražo uz vietas, jo mazāk man ir iespēja šādus speciālistus iegūt,” skaidroja uzņēmuma līdzīpašnieks.
Atbildot uz jautājumu, vai “Valmiermuižas alus” lēmums neizraisīs jaunu tendenci, arvien vairāk mazajiem alus darītājiem pievienojoties lielākām ražotnēm, Pļaviņš minēja, ka puse no mazajiem ražotājiem, visticamāk, cer saņemt šādu piedāvājumu, bet kopumā tas nav sagaidāms.
“Es domāju, ka “Valmiermuižas alus” gadījums ir tas, ka 18 gadu laikā viņi ir redzējuši, kur var un kur nevar izplesties. Viņiem ir sācis palikt garlaicīgi un mirklī, kad sāk palikt pašiem garlaicīgi, tad tas ir moments, kad atnāk kāds, kuram ir vairāk pieredzes, muskuļu un kontaktu un paņem to, ko tu esi izdarījis, un nes tālāk. No tāda viedokļa tas nekas traks nav un nevajag aizmirst, ka tā ir uzņēmējdarbība, nevis labdarība, reliģija vai politika,” sacīja Pļaviņš.
Jau ziņots, ka “Cēsu alus” plāno iegādāties visas “Valmiermuižas alus” kapitāldaļas. Darījumam vēl jāsaņem Konkurences padomes (KP) atļauja. Darījuma summu uzņēmumā neatklāja.
Kompānija “Valmiermuižas alus” reģistrēta 2005.gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,397 miljoni eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks patlaban ir “Valmiermuižas ieguldījumu fonds”, kurā 60% daļu pieder Aigaram Ruņģim, 24% – Austrijas ieguldījumu fondam “Industrieliegenschaftenvervaltungs AG”, bet 16% – Austrijā reģistrētajam “MVF40 Beteiligungs GmbH”.
Savukārt “Cēsu alus” 2024.gadā strādāja ar 101,133 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 1,1% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa palielinājās par 4,4% un bija 3,564 miljoni eiro. Uzņēmums “Cēsu alus” reģistrēts 1991.gadā, un tā pamatkapitāls ir 8,31 miljons eiro. “Cēsu alus” lielākais īpašnieks ir Somijas koncerns “Olvi” (99,88%).
“Zlaukts” 2024.gadā strādāja ar 1,244 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 9,8% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma zaudējumi samazinājās par 32,9% un bija 19 256 eiro. Kompānija reģistrēta 2013.gadā, un tās pamatkapitāls ir 30 000 eiro. “Zlaukts” īpašnieki ir Līga Pļaviņa (33,33%), Edgars Melnis (33,33%) un Pļaviņš (33,33%).
Sociālo mediju platformā “X” lasāmas cilvēku pārdomas par darījumu!
