Juris Pūce: Mēs paši stimulējam cenu pieaugumu







“Latvijas ekonomika pagājušajā gadā ir augusi virs 5%, kopumā mēs paliekam kā sabiedrība turīgāki – vidējā alga ir augusi virs 8% atkal, un nodarbinātība ir pieaugusi – caur to mēs faktiski nevaram teikt, ka ir krīze ekonomikā novērojama,” TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts” viedokli izsaka Juris Pūce, 13. Saeimas deputāts (AP).

Viņš uzsver, ka šis kāpuums ir bijis pat pie situācijas, kad pandēmijas dēļ vairāki sektori nodarbinātībā ir bijuši ierobežoti vai pat slēgti.

“Bezgalīgi šāda situācija nevar turpināties, jo tam ir arī viens blakusefekts – valstij daudz tērējot, valsts patiešām daudz tērē pret tiem ienākumiem, mēs arī stimulējam cenu pieaugumu,” deputāts uzsver.

Pūce norāda, ka tas ir viens no tiem lielajiem rādītājiem, kas tika pamanīts pagājušā gada otrajā pusē – puse no cenu pieauguma bija importēta, no energoresursu cenām, bet otra puse ir mūsu pašu radīta.

“Inflācija būs nākamajā pusgadā, un to lielā mērā jāsaprot, ka šobrīd stimulējam mēs paši, un arī tai skaitā valdība, tērējot naudu atbalsta programmām, dodot papildus naudu patēriņā, pie situācijas, kur ekonomika aug.”

Viņš arī pauž cerību, ka, lai gan īstermiņā varētu būt kaut kādi pārrāvumi, jo daudzi slimos, omikrona izplatība ilgtermiņā varbūt ir ceļš uz pandēmijas galu.

“Un tad jau mēs arī redzēsim, vai visas tās kafejnīcas, kas šobrīd ir saņēmušas dīkstāves atbalstus, apgrozāmo līdzekļu grantus un tamlīdzīgas lietas – vai viņas vispār būs dzīvotspējīgas jaunajā situācijā, kad varēs iet uz to kafejnīcu, jo daudzējādā ziņā arī ir mainījušies cilvēku paradumi,” spriež deputāts.