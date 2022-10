“Pulksteņa griešanas” vēsturiskie mērķi neattaisnojas – tam vairs nav ietekme uz ekonomiku Ieteikt







Pulksteņa “laika grozīšanu” ieviesa laikos, kad to tās bija jēga, bet “mūsdienās no tā jēga ir salīdzinoši maza, jo to ieviesa 100 gadu atpakaļ, lai pēc iespējas ir lielāka dienas daļa, kad cilvēki strādā, tā šo faktu TV24 raidījumā “Meli un fakti” komentē Mārtiņš Āboliņš, bankas “Citadele”ekonomists, Fiskālās disciplīnas padomes loceklis.

Viņš spriež, ka gan jau ir arī kāda pozitīva ietekme tagad, bet tas ir 0,..% elektrības patēriņā vai kas tāds, bet jebkurā gadījumā tas nav ar lielu ekonomisko nozīmi un ietekmi – vairāk gan komforta jautājums, kad saule spīd “pareizākā brīdī”.

Projektu “Meli un fakti” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Meli un fakti’ saturu atbild AS “TV Latvija”.

