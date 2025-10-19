Pie Monas Lizas Luvrā ir pūlis. Lai varētu tuvumā aplūkot slaveno darbu, jāstāv rindā.
Foto: Inga Kļaviņa

Zagļiem tas prasīja vien 7 minūtes: Luvrā nozagtas dārglietas 5

LETA
18:06, 19. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Svētdienas rītā no Luvras muzeja tika nozagtas astoņas dārglietas, kuras Francijas varasiestādes raksturoja kā nenovērtējamus kultūras mantojuma dārgumus.

Četri cilvēki maskās ielauzās Luvrā, nozaga dārglietas un aizbēga, izmantojot motorollerus. Zādzība ilga vien dažas minūtes un notika gaišā dienas laikā, kad muzejā jau atradās pirmie apmeklētāji, paziņojušas Francijas amatpersonas un vēsta mediji.

No muzeja nozagti astoņi priekšmeti, tai skaitā smaragdu un dimantu kaklarota, ko Napoleons uzdāvināja savai otrajai sievai Marijai Luīzei. “Uzbrukuma mērķis bija divas īpaši aizsargātas vitrīnas, un tika nozagti astoņi nenovērtējami kultūras mantojuma priekšmeti,” teikts Kultūras ministrijas paziņojumā.

Devītais priekšmets – ar dimantiem un smaragdiem inkrustēts imperatores Eiženijas kronis – tika atrasts netālu no muzeja. Zagļi acīmredzot to pazaudēja bēgšanas laikā, atklāja ministrija.

Parīzes prokuratūra informēja, ka policija meklē četras personas saistībā ar zādzību Luvrā.

Iekšlietu ministrija informēja, ka zādzība notika ap plkst. 9.30 (plkst. 10.30 pēc Latvijas laika). Zagļi izmantoja pacēlāju, lai ielauztos muzejā caur logu, nozaga dārglietas no vitrīnām un aizbēga ar motorolleriem. Neviens cilvēks zādzības laikā necieta, atklāja Francijas kultūras ministre Rašida Dati. Viņa šo noziegumu raksturoja kā profesionālu “četru minūšu operāciju”.

Pēc zādzības policija norobežoja muzeju un evakuēja apmeklētājus. Muzejs visu svētdien palika slēgts.

Laikraksts “Le Parisien” ziņoja, ka zagļi iekļuva Luvrā no fasādes, kas paveras uz Sēnu. Šī fasāde pašlaik tiek remontēta.

