Rīgas mērs maldina, ka Ekonomikas ministrija bijusi pret “Rīgas siltuma” padomes pilnīgu atsaukšanu 17
Rīgas mēra Viestura Kleinberga publiskie apgalvojumi, ka Ekonomikas ministrija (EM) esot iebildusi pret Rīgas domes (RD) priekšlikumu atbrīvot visu AS “Rīgas siltums” (RS) padomi, neatbilst patiesībai. Kā liecina EM sniegtā informācija, šāds priekšlikums no RD puses akcionāru sapulcē vispār nav ticis virzīts.
Sanāksmē tika piedāvāts balsot par padomes vadību
Atbilstoši EM sniegtajai informācijai, pirmdien, 6. oktobrī, notikušajā RS akcionāru sapulcē darba kārtībā tika iekļauts tikai viens lēmuma projekts – EM ierosinājums atsaukt padomes priekšsēdētāju Jevgeņiju Beļezjaku un padomes priekšsēdētāja vietnieku Gati Sniedziņu. Šis priekšlikums balsojumā netika atbalstīts.
No pārējiem akcionāriem, tostarp RD, 6. oktobrī notikušajā akcionāru sapulcē netika iesniegti nekādi alternatīvi lēmumu priekšlikumi par visas padomes atsaukšanu vai tās uzdevumu pārskatīšanu. Līdz ar to Rīgas mēra apgalvojumi, ka EM būtu bloķējusi domes iniciatīvu atbrīvot visu padomi, nav patiesi — šāda lēmuma piedāvājuma sanāksmē vienkārši nebija.
EM aicina sasaukt jaunu ārkārtas akcionāru sapulci
EM kā otrs lielākais uzņēmuma akcionārs pēc Rīgas domes aicina nekavējoties sasaukt jaunu ārkārtas akcionāru sapulci, kurā tiktu skatīts jautājums par visu padomi kopumā. Ministrijas ieskatā padomes līdzšinējā rīcība nav bijusi pietiekami aktīva, lai laikus novērstu strauju tarifu kāpumu.
Arī iepriekšējā ārkārtas sapulce notika pēc EM nevis pēc RD iniciatīvas
EM norāda, ka kā viena no RS akciju turētājām 3.septembrī jau nāca klajā ar ierosinājumu sasaukt RS ārkārtas akcionāru sapulci, kurā aicināja visus akcionārus lemt par RS padomi.
EM vērtējumā RS padome nebija pietiekami ambicioza un neizrādīja sākotnējo iniciatīvu aktīvai iesaistei, lai RS tarifs netiktu paaugstināts. EM uzver, ka RS padomes vadība organizē padomes darbu, un tai primāri jāuzņemas atbildība par novēloto RS padomes reakciju tarifu jautājumā, kā rezultātā tika pieļauta sākotnēji augstāka RS tarifa iesniegšana. Līdz ar to tiešā veidā bija nepieciešams iesaistīties EM kā akcionāram, organizējot RS valdes un padomes veicamos darbus, lai sagatavotu priekšlikumu iesniegtā tarifa pārskatīšanai.
Jāatgādina, ka tieši EM aktīvā iesaiste tarifā iesniegto aprēķinu pārskatīšanā deva rezultātu, ka sākotnēji plānotais tarifa kāpums tika samazināts par 70 %.
“Rīgas siltums” ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% – Latvijas valstij (akciju turētāja ir EM), 2% – SIA “Enerģijas risinājumi. RIX”, bet AS “Latvenergo” pieder 0,005% akciju.