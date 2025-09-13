Putina jaunie kareivji? Ziemeļkoreja gatava nosūtīt līdz pat 40 tūkstošiem savu pilsoņu uz Krieviju 0

15:30, 13. septembris 2025
Ziemeļkoreja arvien ciešāk iesaistās Krievijas karadarbības atbalstā, tā plāno nosūtīt tūkstošiem savu pilsoņu uz Krieviju, lai tie strādātu aizsardzības uzņēmumos un būvniecībā. Šo fenomenu TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentēja NBS majors Jānis Slaidiņš.

Ziemeļkoreja plāno nosūtīt tūkstošiem savu pilsoņu uz Krieviju strādāt aizsardzības uzņēmumos un būvniecībā. “Ne velti pa Ziemeļkoreju šiverēja Lavrovs, Putins un Kims pateica, ka atbalstīs Krieviju šajā cīņā,” secina Slaidiņš.

Pirmie tūkstoši Ziemeļkorejas strādnieku jau ir ieradušies Kurskas apgabalā, kur tiek izmantoti ceļu atjaunošanai un aizsardzības līniju veidošanai, informē HUR (Ukrainas galvenā izlūkošanas pārvalde).

Vienlaikus citi speciālisti un strādnieki tiek nosūtīti uz uzņēmumiem, kas ražo munīciju un ieročus, īpaši tankus, bruņutransportierus un dronus.

Ukrainas izlūkdienesti fiksē citu valstu pilsoņu vervēšanu darbam Krievijas aizsardzības uzņēmumos, īpaši Elabugas zonā, kur tiek skrūvēti kopā “Shahed” droni un krievu “Geran – 2”.

“Plānots, ka varētu tikt piesaistīti līdz pat 40 tūkstošiem. Protams, daļa iespējams tiks savervēti un piedalīsies kaujas operācijās, ietērpti Krievijas armijas formastērpos,” piebilst Slaidiņš.

Kā liecina ziņu aģentūras LETA sniegtā informācija, Ziemeļkoreja kļuvusi par vienu no galvenajām Maskavas atbalstītājām kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022.gadā un nosūtīja tūkstošiem karavīru un ieročus uz Krieviju, lai palīdzētu tai cīņās ar Ukrainas armiju Krievijas Kurskas apgabalā.

“Pēc jūsu iniciatīvas, kā zināms, jūsu īpašie spēki piedalījās Kurskas atbrīvošanā,” tiekoties ar Kimu, paziņoja Putins, piebilstot, ka karavīri tika nosūtīti saskaņā ar abu valstu jauno līgumu.

Putins arī slavēja abu valstu uzticību un draudzību, kā arī apgalvoja, ka karavīru nosūtīšana bijusi Ziemeļkorejas režīma vadoņa ideja.

