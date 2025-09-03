Internetā noplūduši dīvaini kadri no Pekinas: Ziemeļkorejas līdera paranoja kļuvusi nevaldāma 0
Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna paranoja atkal bija redzama visā krāšņumā pēc tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu Ķīnas militārās parādes laikā, par to ziņo Metro.
Pat atrodoties sabiedroto lokā, Kims piekopj ārkārtējus drošības pasākumus, ceļojot uz ārzemēm. Krievijas “Telegram” kanālos izplatītajos kadros redzams, kā viņa personāls pēc sarunām Pekinā steidzīgi savāc glāzi, no kuras viņš dzēris, un ar mitrajām salvetēm rūpīgi noslauka krēslu un visas mēbeles, kam viņš pieskāries.
Eksperti to skaidro ar Kima vajāšanas māniju – gadiem ilgi viņš baidījies no nodevējiem un pat vairākiem atentāta mēģinājumiem. Dienvidkorejas izlūkdienests jau pērn ziņoja, ka viņa apsardze pastiprinājusi drošību, izmantojot signālu traucētājus un dronu detektorus.
Drošības operācijas detaļas Pekinā nav zināmas, taču tiek lēsts, ka Kimu nemitīgi pavada spēcīga apsardze. Pēc oficiālās pieņemšanas viņš kopā ar Putinu vienā automašīnā devās uz sarunām, kurām sekoja arī abu delegāciju tikšanās un divpusēja līderu tikšanās aci pret aci.
Abu vadītāju attiecības tika demonstrētas kā draudzīgas – Putins pat uzaicināja Kimu atkārtoti apmeklēt Krieviju, turpinot viņu sadarbību, kas kopš pagājušā gada stratēģiskās partnerības pakta parakstīšanas krietni pastiprinājusies.
Putins, uzrunājot žurnālistus, slavēja Ziemeļkorejas karavīrus, kas, pēc viņa teiktā, palīdzējuši Krievijas spēkiem Kurskas pierobežā atvairīt Ukrainas iebrukumu.
Saskaņā ar Dienvidkorejas aplēsēm Ziemeļkoreja kopš pērnā gada uz Krieviju nosūtījusi ap 15 000 karavīru, kā arī lielu daudzumu militārā aprīkojuma – tostarp ballistiskās raķetes un artilēriju, lai uzturētu Putina ieilgušo karu Ukrainā.
