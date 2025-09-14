“Putina mērķis ir iebiedēt un šķelt Eiropu!” Šrāders par Ukrainas drošību un Putina spēli 0
TV24 raidījumā “Ziņu Top” Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks un Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis Sandis Šrāders analizēja Krievijas prezidenta Vladimira Putina mērķus Eiropā un situāciju Ukrainas drošības garantiju jautājumā.
“Patiesībā, Eiropas un ASV līderi ir centušies runāt par to, kādam šīm garantijām vajadzētu būt. Visi runā par to, ka šīm garantijām būtu jābūt līdzīgām NATO piektajam pantam,” sacīja Šrāders.
Ja šīm garantijām ir jābūt līdzīgām NATO piektajam pantam, tad man ir jautājums, kāpēc Eiropa un ASV nepiemēro NATO dalību Ukrainai, kura ir militāri gatava un ir ilgstoši demonstrējusi, ka ir gatava būt par kolektīvās sistēmas dalībnieci, piebilda Šrāders.
Mēs redzam visu, kas ir bijis iepriekš – Budapeštas memorands, kur 1994. gadā Krievija bija tā, kura garantēja Ukrainas teritorijas drošības suverenitāti un spēju eksistēt kā neatkarīgai valstij no Krievijas. Tieši Krievija ir pārkāpusi visas drošības garantijas, piebilda Šrāders.
Jebkuri izteikumi no Vladimira Putina un Krievijas ir jāuztver gandrīz kā joks, ka Krievijai ir jābūt daļai no šīm drošības garantijām un, ka Eiropa nevar būt daļa no Ukrainas drošības garantijām, uzskata Šrāders.
“Putina mērķis ir iebiedēt un šķelt Eiropu, kā arī radīt divdomību daudzu Eiropas valstu vidū, ka šī drošība Ukrainai nebūtu jāgarantē ar daudzu multinacionālu militāro kontingentu Ukrainā, ja tiek panākts miers,” sacīja Šrāders.
Patreiz par mieru mēs īsti nevaram runāt, jo mēs redzam, ka Vladimirs Putins un Krievija ir aktivizējusies – dronu un raķešu uzbrukumi Ukrainai ir daudz lielāki, nekā bijuši kara sākumā vai pirms Donalda Trampa, uzsvēra Šrāders.
“Tādēļ Donalds Tramps, ASV un Eiropas Savienība ar savām sarunām patreiz nav izdarījusi to, lai tuvinātu vai spiestu Krieviju pārtraukt karadarbību un panāktu pamieru vai mieru un Ukraina tiktu atbrīvota no Krievijas okupācijas karaspēka,” piebilda Šrāders.