Latvijas austrumu robeža Kārsavas novadā.

“Nacionālā apvienība” rosina nekavējoties slēgt Latvijas robežu ar Krieviju un Baltkrieviju 0

LA.LV
14:33, 10. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Nacionālā apvienība (NA) iesniegusi Saeimas lēmuma projektu, kurā rosina nekavējoties slēgt Latvijas robežu ar Krieviju un Baltkrieviju, reaģējot uz šonakt notikušo Krievijas militāro provokāciju – uz Polijas teritoriju palaistiem kaujas droniem “Shahed”, kā arī saistībā ar gaidāmajām Krievijas un Baltkrievijas militārajām mācībām “Zapad 2025”.

Partijā norāda, ka šis nav “nomaldījies” drons bez ļauna nodoma. Tā ir provokācija, un Maskava testē NATO reakciju un iebiedē Ukrainas sabiedrotos. Partijas ieskatā, Rietumi līdz šim nav spējuši novilkt skaidras sarkanās līnijas, un kremlis pārbauda, cik tālu drīkst iet. Šāda situācija nedrīkst atkārtoties pie Latvijas robežām.

Polija notikušo novērtējusi kā “bezprecedenta gaisa telpas pārkāpumu” un jau pieņēmusi lēmumu slēgt robežu ar Baltkrieviju mācību “Zapad” laikā, kas notiks no 12. līdz 16. septembrim.
Latvijai ir jārīkojas tikpat izlēmīgi, norāda NA. Partija uzsver, ka Latvijas valdībai ir pienākums aizsargāt valsts robežu, iedzīvotājus un nacionālo drošību. Latvijas robeža ar agresorvalstīm ir jāslēdz, ja ne pastāvīgi, tad vismaz uz laiku, kamēr norisinās agresorvalstu militārās mācības.

NA atgādina, ka 2022. gadā tieši militāro mācību “Zapad” aizsegā Krievija uzsāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Arī šoreiz oficiāli tiek ziņots par 13 tūkstošiem karavīru, kas piedalīsies manevros Krievijas rietumos un Baltkrievijas teritorijā, taču eksperti brīdina, ka faktiskais spēku apjoms var būt būtiski lielāks.

Baltkrievija, kas jau sen zaudējusi savu suverenitāti, aktīvi piedalās agresijā pret Ukrainu, ļaujot izmantot savu teritoriju militāriem uzbrukumiem, tādēļ arī robeža ar šo valsti būtu slēdzama.

