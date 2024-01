Foto: AP/EPA/Scanpix/LETA

Putinam uzradies konkurents – cilvēki stāv rindās, lai atbalstītu viņa kandidatūru. Kremlī sākusies panika Ieteikt







Krievijas vēlēšanu klaunāde pēkšņi ir izgājusi ārpus Kremļa noteiktā scenārija. Krievijas diktators Vladimirs Putins satraucas par opozīcijas kandidāta Borisa Nadeždina pieaugošo popularitāti.

Krievijā un ārzemēs ir izveidojušās pat rindas, kurās stāv cilvēki, kas vēlas parakstīties par Borisa Nadeždina atbalstīšanu. Lai kandidētu uz prezidenta amatu, politiķim līdz 31. janvārim jāsavāc 100 000 parakstu, vēsta BBC krievu redakcija.

Nadeždins kandidē no partijas “Pilsoniskā iniciatīva”. Viņš iebilst pret karu un kritizē Vladimiru Putinu, lai gan agrāk bieži piedalījās politiskajos raidījumos Krievijas valsts televīzijas kanālos.

Politiķa izvirzīšana ir izraisījusi strīdus Krievijas opozīcijas vidū. Tomēr daudzi tās pārstāvji aicina atbalstīt Nadeždinu, lai protestētu pret karu Ukrainā.

60 gadus vecā politiķa Borisa Nadeždina, bijušā Valsts domes deputāta, kampaņa sākās pagājušā gada rudenī, kad viņš paziņoja par dalību prezidenta vēlēšanās. Decembra beigās viņu izvirzīja neparlamentārā partija “Pilsoniskā iniciatīva”, un Krievijas Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) atļāva sākt parakstu vākšanu.

Saskaņā ar likumu, lai viņš tiktu iekļauts vēlēšanu, kas notiks 2024. gada martā, sarakstā, Nadeždinam līdz 25. janvārim ir jāsavāc 100 000 Krievijas vēlētāju parakstu – CVK tie jāsaņem 31. janvārī. No katra vēlēšanu apgabala vēlēšanu komisijai var iesniegt ne vairāk kā 2500 parakstu.

Krievijas opozīcija Nadeždina kandidatūru vērtēja skeptiski. Vēl rudenī Krievijas plašsaziņas līdzekļi ziņoja, ka Kremlis domā par “liberālā kandidāta” (līdzīgi kā 2018. gada vēlēšanās, kur šo lomu spēlēja TV raidījumu vadītāja Ksenija Sobčaka) kļūšanu par vienu no Putina cīņas partneriem.

Nadeždins pēc izvirzīšanas apgalvoja, ka savu kandidatūru nav saskaņojis ar Kremli (viņa paziņa “Meduza” stāstīja, ka Nadeždinam kandidatūru esot piedāvājusi prezidenta administrācija).

Nadeždina paša reputācijai arī bija nozīme. Deviņdesmito gadu beigās viņš vispirms strādāja par Borisa Ņemcova (kurš tika nogalināts 2015. gadā) padomnieku, bet pēc tam par padomnieku pašreizējam Krievijas iekšpolitikas uzraugam un prezidenta administrācijas vadītāja pirmajam vietniekam Sergejam Kirijenko.

Ievēlēts Domē no “Labējo spēku savienības”, Nadeždins tur noturējās tikai vienu sasaukumu, un pēc partijas sabrukuma viņš strādāja valdībai lojālajā “Pravoe Delo”. Pēdējos gados viņš galvenokārt uzstājas kā eksperts politiskajos sarunu šovos federālajos kanālos, kur viņam tika iedalīta mūžīgā oponenta loma, kuru “sist”.

Nadeždins bija vienīgais kandidāts, kurš tieši iebilda pret kara turpināšanu Ukrainā (lai gan piesardzīgi to dēvēja par “īpašu militāru operāciju”). Viņš lēmumu sākt militāro darbību nosauca par “liktenīgu kļūdu” un sacīja, ka Vladimirs Putins ved valsti “uz katastrofu”. Janvārī viņš tikās ar mobilizēto karavīru sievām, kuras pēdējos mēnešos vairākkārt protestējušas pret to, ka viņu vīri netiek atbrīvoti no karadienesta

Tomēr pirms tam Nadeždina parakstu vākšanas kampaņa nepiesaistīja pārāk lielu uzmanību. Tas mainījās pirms dažām dienām, kad simtiem cilvēku pa visu Krieviju ieradās pilsētās, lai parakstītos par Nadeždina kandidatūras izvirzīšanu.

Analītiķi gan norāda, ka tā, visticamāk, ir Kremļa kontrolēta spēle, kas paredzēta pašiem naivākajiem, kas vēl tic, ka Krievijā iespējamas godīgas vēlēšanas. Tomēr Kremlī pieaug bažas par šī kandidāta straujo popularitāti.