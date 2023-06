Putins nosaucis Zelenski par “apkaunojumu ebreju tautai”, Ukrainas galvenais rabīns reaģē

Krievijas prezidents Vladimirs Zelenskis piektdien paziņoja, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš ir ebrejs, esot “apkaunojums ebreju tautai”.

“Man ir daudz draugu ebreju,” Putins paziņoja ikgadējā ekonomikas forumā Sanktpēterburgā. “Viņi saka, ka Zelenskis nav ebrejs, ka viņš ir apkaunojums ebreju tautai.”

“Es nejokoju,” piebilda Putins.

Forumā netika akreditēta Francijas ziņu aģentūra AFP un citu Kremļa uzskatā “nedraudzīgu” valstu pārstāvji.

Maskava ir apgalvojusi, ka Ukrainas izturēšanās pret krievvalodīgajiem esot salīdzināma ar nacistiskās Vācijas darbībām.

Ukrainas valdība un Ukrainas ebreju kopiena ir noraidījušas šos apgalvojumus.

Putins sacīja, ka Maskavai “vajag apkarot” neonacismu, un piebilda, ka Krievija cietusi milzu zaudējumus cīņā pret nacistisko Vāciju Otrajā pasaules karā.

“Mēs to nekad neaizmirsīsim. Kāpēc neviens mūs neuzklausa?” sacīja Putins.

Putina jaunie izteikumi par Zelenski izraidīja sašutumu Ukrainā.

Ukrainas virsrabīns Moše Reuvens Azmans paziņoja, ka lepojas ar Zelenski.

“Un ne tikai es. Es domāju, ka visa pasaule lepojas ar viņu,” rabīns pavēstīja Ukrainas ziņu aģentūrai UNIAN. “Viņš neaizbēga un dara visu, lai palīdzētu ukraiņu tautai,” piebilda Azmans.

Rabīns arī sacīja, ka Ukrainā nav neonacistu spēku, bet “Ukrainā ir cienījami cilvēki, kas aizstāv savu dzimteni”.

Ukrainas uzņēmējs un filantrops Viktors Pinčuks, kurš uzsver savu ebreju mantojumu, sacīja, ka “šodien Zelenskis ir cīņas par brīvību iemiesojums, un brīvība ir viena no ebreju tatas galvenajām vērtībām”.

Amerikas Ebreju komiteja tviterī paziņoja, ka “Putina mēģinājums nomelnot prezidenta Zelenska ebreju mantojumu ir izmisīga un necienīga rīcība”.

Kā vēsta Unian.net, ukrainas galvenais rabīns Moše Rūvens Azmans atbildējis Kremļa diktatoram Vladimiram Putinam, kurš Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski nodēvēja par “ebreju tautas apkaunojumu”.

“Es personīgi varu teikt, ka lepojos ar prezidentu Zelenski, ka viņš neaizbēga un dara visu, lai palīdzētu Ukrainas tautai. Un ne tikai man. Man šķiet, ka visa pasaule lepojas ar viņu,” sacīja Moše Rūvens Asmans.

Arī Ukrainas galvenais rabīns uzsvēra, ka Ukrainā nav neonacistu. “Ukrainā ir pieklājīgi cilvēki, kas aizstāv savu dzimteni,” sacīja Moše Rūvens Azmans.

Zelensky is the shame of the Jewish people – Putin pic.twitter.com/oeO84aShqb

— Sprinter (@Sprinter99880) June 16, 2023