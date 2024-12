Rajevskis komentē Latvijas Bankas prezidenta vēlēšanu procesu: “Atkal nonākam situācijā, kad tiek vilkts trusītis no cepures” Ieteikt







Spriežot par jautājumu, kurš kļūs par nākamo Latvijas Bankas prezidentu, TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” Filips Rajevskis, politologs un sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” līdzdibinātājs, norādīja, cik absurdiski ir tas, ka viens no kandidātiem “vienkārši bēg no medijiem.”

Politologs izteicās: “Patiesību sakot, no trim kandidātiem zināms ir tikai viens – tas ir Mārtiņš Kazāks, kuru mēs redzam medijos, kurš ir atklāti pateicis, ka viņš gatavs kandidēt uz otro termiņu. Ja mēs skatāmies uz pārējiem diviem, un it īpaši – it kā izvirzījušos līderi – Reini Bērziņu, viņš kandidē uz vienu no augstākajiem Latvijas amatiem, izvairoties no medijiem.

Politiskās partijas runā, ka būs stipra konkurence, ka cilvēki varēs redzēt debati par to, kā tad bankai jāattīstās uz priekšu, bet viens no kandidātiem nav. It kā skaitās stiprs kandidāts, bet viņš nav. Viņš neeksistē mediju vidē, un es domāju, ka tas ļoti lielā mērā arī kaitina gan sabiedrību, gan medijus.

Mēs nonākam līdz situācijai, ka atkal tiek vilkts trusītis no cepures un teikts – viņš ir tik labs, tik labs, ko neviens nezina, cik viņš ir labs, jo viņš vienkārši bēguļo no medijiem un ar medijiem nekontaktē.”