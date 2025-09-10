“Reģionā notiek ļoti dīvainas lietas ” – eksperts kā nākamo iespējamo Krievijas uzbrukuma mērķi nosauc Baltijas valstis 0
Ja Ukrainā tiks noslēgts miers uz Kijivai neizdevīgiem nosacījumiem, Krievija atjaunos savu militāro potenciālu un ķersies pie jauniem agresijas soļiem. Uzskata militārais eksperts un bijušais Ukrainas Drošības dienesta darbinieks Ivans Stupaks. Īpašu uzmanību viņš pievērsis Baltijas valstu drošībai.
Intervijā portālam “Glavred” viņš skaidro: “Rietumi ir kā Disnejlenda – tur viss ir labi, spīd lampiņas, cilvēki ēd popkornu.
Mums ir karš, mēs to apzināmies, bet, ja karš nonāks līdz pašiem eiropiešiem, viņi, protams, būs šokēti. Pat grūti iztēloties, kā viss attīstīsies. Bet Baltijas valstu drošība patiešām ir zem lielas jautājuma zīmes.
Stupaks arī atbildēja uz jautājumu, vai Krievija varētu atbildēt Eiropai par tās militāro atbalstu Ukrainai.
“Ar kaut ko jau atbildēs, bet jautājums – ar ko. Ja vien būtu, ar ko. Ja mēs par to runātu 2022. gada septembrī, es jums noteikti piekristu, ka Krievija atriebsies.
Pēc Stupaka teiktā, Krievija kara gaitā jau ir “sadedzinājusi” visu modernāko militāro tehniku, kas tika radīta Putina valdīšanas laikā.
“Treknie gadi, kad naftas cena sasniedza 120 dolārus par barelu, ir pagājuši. Tagad tādu cenu nav un nebūs. Turklāt lielā mērā iztērēts arī viss, ko vēl kopš Otrā pasaules kara beigām bija saražojuši padomju inženieri. Tāpēc nedomāju, ka Krievija spēs atjaunoties pāris gadu laikā. To sagaida ļoti nopietnas problēmas,” rezumēja eksperts.