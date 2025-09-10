Foto: REUTERS/Scanpix/LETA

“Reģionā notiek ļoti dīvainas lietas ” – eksperts kā nākamo iespējamo Krievijas uzbrukuma mērķi nosauc Baltijas valstis 0

LA.LV
18:41, 10. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ja Ukrainā tiks noslēgts miers uz Kijivai neizdevīgiem nosacījumiem, Krievija atjaunos savu militāro potenciālu un ķersies pie jauniem agresijas soļiem. Uzskata militārais eksperts un bijušais Ukrainas Drošības dienesta darbinieks Ivans Stupaks.  Īpašu uzmanību viņš pievērsis Baltijas valstu drošībai.

Reklāma
Reklāma
Krimināls
Ar vienu sitienu Rīgas koncertzāles apsargam izšķaida zobus. Vēlāk atklājās, ka sitējs, visticamāk, ir augsta ranga amatpersona… 18
“Reģionā notiek ļoti dīvainas lietas ” – eksperts kā nākamo iespējamo Krievijas uzbrukuma mērķi nosauc Baltijas valstis
15 valstis, kurās strādā labākie ārsti pasaulē. Par pirmo vietu gan varētu pastrīdēties…
Lasīt citas ziņas

Intervijā portālam “Glavred” viņš skaidro: “Rietumi ir kā Disnejlenda – tur viss ir labi, spīd lampiņas, cilvēki ēd popkornu.

Rietumu sabiedrība saprot situāciju Ukrainā, taču ne līdz galam.
CITI ŠOBRĪD LASA
Dārzs
VIDEO. Īpaša uzmanība – sviesta dālijām! Dāliju izstādē apskatāmas vairāk nekā 400 dažādas šķirnes
To darbības rādiuss ir līdz 2 500 kilometriem – kādas vēl Eiropas Savienības valstis Krievijas droni varētu sasniegt?
Rīgas apgabaltiesa atliek Zolitūdes traģēdijas krimināllietas izskatīšanu – pie vainas viens no apsūdzētajiem

Mums ir karš, mēs to apzināmies, bet, ja karš nonāks līdz pašiem eiropiešiem, viņi, protams, būs šokēti. Pat grūti iztēloties, kā viss attīstīsies. Bet Baltijas valstu drošība patiešām ir zem lielas jautājuma zīmes.

Un tā nav biedēšana – reģionā tiešām notiek ļoti dīvainas lietas, kas mani patiesi satrauc,” sacīja Stupaks.

Stupaks arī atbildēja uz jautājumu, vai Krievija varētu atbildēt Eiropai par tās militāro atbalstu Ukrainai.

“Ar kaut ko jau atbildēs, bet jautājums – ar ko. Ja vien būtu, ar ko. Ja mēs par to runātu 2022. gada septembrī, es jums noteikti piekristu, ka Krievija atriebsies.

Taču tagad, neraugoties uz runām par milzīgo ekonomiku, Krievija ir patiesi izsmelta,” viņš skaidro.

Pēc Stupaka teiktā, Krievija kara gaitā  jau ir “sadedzinājusi” visu modernāko militāro tehniku, kas tika radīta Putina valdīšanas laikā.

“Treknie gadi, kad naftas cena sasniedza 120 dolārus par barelu, ir pagājuši. Tagad tādu cenu nav un nebūs. Turklāt lielā mērā iztērēts arī viss, ko vēl kopš Otrā pasaules kara beigām bija saražojuši padomju inženieri. Tāpēc nedomāju, ka Krievija spēs atjaunoties pāris gadu laikā. To sagaida ļoti nopietnas problēmas,” rezumēja eksperts.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Putina prātā reāli nav nekas, kas varētu viņu atturēt no iebrukšanas Baltijā,” pauž Baltijas drošības fonda prezidents
“Iespējams, šo karu neuzvarēsim…” Lukašenko intervijā dod mājienus par karu ar Baltijas valstīm un Poliju
“Mums bija incidents…” Igauņi nolēmuši rīkoties un veikuši jaunus drošības pasākumus Narvā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.