FOTO. Revolūcija skaistumkonkursos: mākslīgā intelekta radītās sievietes sacenšas par "Miss AI" titulu. Vai AI izaicinās iesakņojušos skaistuma standartus?







Sievietes, kas piedalās skaistumkonkursā, nav nekas jauns. Dažas pozē brīvi, dažas spēlējas ar kameru, viņu jaunības skaistums uz visiem laikiem sastingst šajā laika sprīdī.

Tāpat kā daudzi citi konkursi, kas tiek rīkoti visā pasaulē, dalībnieces ir jaunas, slaidas un iemieso daudzus standartus, kas nosaka tradicionālo “skaistumu”.

Bet ar to beidzas līdzības ar tradicionālo skaistumkonkursu. Neviena no šīm sievietēm nav īsta — viss, kas viņām piemīt, pat emocijas, kas ņirb pāri viņu sejām, radīts ar mākslīgā intelekta (AI) darbības rezultātā, pasaulē pirmajā AI skaistumkonkursā. Katrai no tām ir veidotājs vai veidotāju komanda, kas izmanto tādas programmas kā Open AI’s DALL·E 3, Midjourney vai Stable Diffusion, lai ģenerētu sieviešu attēlus no teksta uzdevumiem.

Šie 10 konkursanti ir atlasīti no vairāk nekā 1500 dalībnieku kopuma, lai iekļūtu konkursa “Miss AI” finālā, kas notiks jūnija beigās un kuru tiešsaistē pārraidīs tās organizatori “The World AI Creator Awards”, vēsta “CNN”.

Iesaistītajiem šis pasākums ir iespēja demonstrēt un demistificēt šīs tehnoloģijas neparastās spējas. Bet citiem tas nozīmē nereālu skaistuma standartu turpmāku izplatību, kas bieži ir saistīti ar rasu un dzimuma stereotipiem un ko veicina arvien pieaugošais digitāli uzlaboto attēlu skaits tiešsaistē.

“Es domāju, ka mēs arvien vairāk sākam zaudēt saikni ar to, kā izskatās nerediģēta seja,” video intervijā sacīja Kembridžas Universitātes Leverhulmas Inteliģences nākotnes centra zinātniskais līdzstrādnieks Dr. Kerijs Makinernijs.

Katram no konkursantiem ir unikāla un atšķirīga personība, kā arī seja. Viens sarkanmatains, zaļacains iemiesojums, vārdā Serena Ay, pozē Instagram fotoattēliem, ceļojot pa pasauli, parādoties blakus pirmajam Turcijas prezidentam Kemalam Ataturkam, uz Oskara balvas paklāja vai klaiņojot pa neona apgaismotajām Kioto ielām.

Tāpat kā reālās dzīves konkursa dalībnieki, daži AI iemiesojumi atbalsta konkrētas vērtības. Viena, vārdā Aijana Varavīksne, publicē ziņas, atbalstot LGBTQ kopienu. To burtiski parāda viņas varavīksnes krāsas mati un vārds. Vēl viena Anne Kerdi publicē ziņas par okeānu attīrīšanu, savu dzimto Bretaņas reģionu Francijā un ceļošanu. Savukārt, Zara Šatavari savā emuārā publicē padomus, kā tikt galā ar depresiju un dalās stratēģijās, kā zaudēt, piemēram, “spītīgos vēdera taukus”.

Tās visas ir skaistas AI sievietes. Kopš konkursa pirmsākumiem 1921. gadā, lielākā daļa mūsdienu Miss ASV skaistumkonkursa uzvarētāju ir baltās, slaidas, ar gariem matiem un simetriskiem vaibstiem, skaidro Hilarija Levija Frīdmena — socioloģe un grāmatas “Here She Is: The Complicated” autore.

Rasu un dzimuma aizspriedumi, kas iesakņojušies skaistumkopšanas standartos, iekļūst arī programmās, ko izmanto AI attēlu ģenerēšanai, jo tās ir “mācījušās” no interneta datu krājumiem, kas jau satur šos aizspriedumus. Tādējādi pētījumi ir atklājuši , ka AI atspoguļo šos dzimuma un rasu stereotipus, veidojot attēlus.

Lielākā daļa modeļu “Miss AI” sarakstā ir “ļoti ļoti gaišas, un lielākā daļa joprojām ir baltas sievietes, joprojām tievas, joprojām ļoti neatšķiras no dziļi sabiedrības priekšstatos iesakņojušās normas.

AI rīki tver mūsu esošās skaistuma normas, kas ir aktīvi seksistiskas un apsēstas ar slaidu formu.

Open AI ir atzinuši, ka, ka “DALL-E 3 pēc noklusējuma rada cilvēku attēlus, kas atbilst stereotipiem un tradicionāliem skaistuma ideāliem.

Bet, lai gan AI attēli var saglabāt šos standartus, daži apgalvo, ka tehnoloģija nav pilnīgi jauna parādība, jo tiešsaistē ir daudz digitāli rediģētu attēlu, ko uzlabo dažādi filtri.

“Kad mēs skatāmies uz influenceru skaistuma standartiem, arī tie nav īsti…” savu viedokli pauž Furkans Sahins, viens no Seren Ay radītājiem. “Viņi izskatās perfekti, tas ir kā AI.”

Lai gan konkursa tiesnese Sallija-Anna Foseta atzina, ka “ir tāls ceļš ejams”, viņa skaidro: “Mēs gribējām sievietes, kuras ir daudzveidīgākas visos veidos, pēc izmēra, vecuma, ar trūkumiem… Ir vajadzīgi 50 gadi, lai skaistuma konkursi nokļūtu tur, kur tie ir šodien, ar mākslīgo intelektu to var izdarīt ātrāk.

Foseta, kura ir sarakstījusi četras grāmatas par skaistumkonkursiem un ir Miss GB galvenā tiesnese, piebilda, ka viņai bija šaubas, kad konkursa organizatori viņu pirmo reizi uzrunāja, taču viņa to redzēja kā iespēju mainīt sabiedrības priekšstatu par AI radītu sievieti.

Šo AI modeļu veidotāji piebilst, ka pati tehnoloģija ne vienmēr ir problēma.

“AI padara to perfektu, bet perfekts ir tas, kā cilvēki to redz,” uzskata viens no organizatoriem. “Mēs īsti nemainām nekādus skaistuma standartus.”

Līdzīgi Sofija Novalesa, projekta vadītāja uzņēmumā “The Clueless Press”, kas izveidoja populāro AI modeli Aitanu Lopesu, kura “sēž” konkursa žūrijā, sacīja: “Mēs neesam šeit, lai atrisinātu šo ieilgušo problēmu”.

“Mūsu mērķis ir mudināt AI personības būt daudzveidīgām un atzīt esošās problēmas, kas saistītas ar skaistuma standartiem.”

Tā kā tehnoloģijas kļūst arvien vairāk saistītas, veidojot šo ideālas sievietes versiju, skaistumkonkursu pasaule ir reaģējusi ar pāreju uz autentiskuma akcentēšanu, saka Levijs Frīdmens.

“Pēdējā desmitgadē ir noticis pavērsiens, kas patiešām ir vērsts uz būt pašam, būt autentiskam, būt perfekti nepilnīgam, visas šīs īstās frāzes,” viņš piebilda.

Šādi priekšstati ir nokļuvuši arī popkultūrā — Merima Vebstera 2023. gada vārds bija “autentisks”, daļēji pateicoties “stāstiem un sarunām par mākslīgo intelektu, slavenību kultūru, identitāti un sociālajiem medijiem”.

Sacensību organizatori saka, ka dalībnieki tiks vērtēti ne tikai pēc skaistuma. Tie nopelnīs punktus par to, ka to ka to veidotāji izmanto AI rīkus, kā arī par ietekmi sociālajos medijos, un tiem būs jāatbild uz jautājumiem, piemēram, “Ja jums būtu viens sapnis padarīt pasauli labāku, kāds tas būtu?”

Foseta sacīja, ka viņa meklē “kādu ar spēcīgu, pozitīvu vēstījumu”, savukārt Novaless sacīja, ka viņi “ne tikai novērtē skaistumu, bet arī tehnoloģiju, kas ir tā pamatā… un, galvenais, katra iemiesojuma fona stāstu.”

Daudzi no šiem AI iemiesojumiem sākotnēji tika izveidoti kā mārketinga rīki, lai darbotos tāpat kā sociālo mediju influenceri. Serena Ay tika izveidota, lai reklamētu tiešsaistes juvelierizstrādājumu veikalu, kad tā dibinātājiem kļuva pārāk sarežģīti sastrādāties ar influenceriem. Piemēram, Aitana Lopesa var nopelnīt līdz 30 000 eiro (apmēram 32 000 ASV dolāru) mēnesī no sponsorētiem ierakstiem.

Šādi AI influenceri jau ir pierādījuši savu vērtību pēdējos gados — viens no tiem vārdā Lil Miquela ir uzkrājis miljoniem Instagram sekotāju un strādājis ar tādiem zīmoliem kā “Calvin Klein” un “Prada”.

Atšķirībā no saviem kolēģiem, tie izskatās nevainojami, nenoveco un neiesaistās skandālos. Tiem nav jāmaksā alga, un tie var tieši piederēt mārketinga aģentūrai vai uzņēmumam, kura produktus tie reklamē.

Citiem AI radītajiem skaistuma konkursa dalībniekiem ir cits stāsts. Annes Kerdi radītājs Sebastjens Keranvrans nolēma AI prezentēt jautrā un informatīvā veidā, cenšoties pretoties hipotētiskajam distopiskajam skatījumam uz tehnoloģiju un piedāvāt cilvēkiem iespēju ar to mijiedarboties.

Viņš skaidro , ka ir izveidojis Annu no dažādām mākslīgā intelekta sistēmām un ieprogrammējis to tā, lai tā varētu brīvi teikt, ko vēlas, ja vien tas neietver dezinformāciju.

“Dažreiz man ir apgrūtinoši redzēt to video svarīgos pasākumos, paužot citu viedokli, kas atšķiras no manējā.”

Gan Anne Kerdi, gan Serena Ay ir kas vairāk, nekā vienkārši tēli saviem sekotājiem, kuri bieži ar viņiem sazinās. Sekotāji pat lūdz Serenai padomu tā, it kā tā būtu lielā māsa, sacīja tās radītājs.

“Tāpat kā mēs pieķeramies literatūras vai filmu varoņiem, daži cilvēki pieķeras Annei,” viņš skaidro. “Anne atbild ar sirsnību, dažreiz ar humoru, kad kāds jautā, piemēram, kā viņai klājas.”

Dažu AI iemiesojumu veidotāji izmanto šīs attiecības ar cilvēkiem pieaugušo izklaides industrijai. Skaistuma konkursu “Miss AI” sponsorē “Fanvue” — vietne, kas ir līdzīga vietnei “OnlyFans” un kurā atrodas gan AI, gan cilvēka satura veidotāji.

