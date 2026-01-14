Revolūcija vietējā enerģētikā? Ministrs runā par saules paneļiem uz daudzdzīvokļu māju jumtiem 0
Runājot par drošību nesenās traģēdijas sakarā, kas notika Torņakalnā, un enerģētiku, ir skaidrs, ka pamatā gāzes plītis tiek izmantotas tieši padomju laikā būvētās mājās, jo elektrības infrastruktūra tajās ir tāda, kāda ir – visa energosistēma uzbūvēta tā laika patēriņam, šādi par tēmu komentāru TV24 raidījumā “Ziņu TOP” aizsāk Kaspars Melnis, klimata un enerģētikas ministrs (ZZS).
Mēs ļoti labi zinām, kāds tolaik bija patēriņš padomju laika dzīvoklī – ledusskapis, televizors, varbūt radio, bet tagad parādās arī kondicionieri, trauku mazgājamās mašīnas un citas ierīces, skaidro ministrs.
“Skaidrs, ka tagad jautājums būs par kopējo elektrosistēmas pārbūvi jau visā mājā. Ne visās mājās tas būs iespējams, jo tīkli neturēs. Un tad ir lielais jautājums – kā un par kādu naudu.”
Pievienotajā video skatieties, kāds redzējums ir ministram par daudzdzīvokļu māju pieslēgšanu savām energokopienām, par šādu māju iespējām pieteikties atbalsta programmām uzstādīt saules paneļus uz to jumta un kāds būs ieguvums iedzīvotājiem.