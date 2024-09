Rīgā, Čaka ielā 67/69 uz ietves nobrucis ēkas apmetums, novēroja aģentūra LETA.

Notikuma vietā bija ieradušies ugunsdzēsēji, taču drīz notikuma vietu pameta.

Kā aģentūra LETA uzzināja Rīgas domē, pašvaldība saņēmusi informāciju, ka no ēkas fasādes nokritis liels apmetuma gabals.

Cietušo negadījumā nav. Būvinspektors apsekos ēku un lems par tālāko rīcību.

Nu lūk, tagad Čaka ielā nokrita apmetuma gabals. pic.twitter.com/cxsB8QsNPv

— none of the above (@merelysimple) September 4, 2024