Rīgas Anglikāņu baznīca 30.jūnijā aicina uz īpašu vakara dievkalpojumu 0
Otrdien, 30. jūnijā, svētā Pestītāja Anglikāņu baznīca laipni aicina cilvēkus nākt uz īpašu vakara dievkalpojumu plkst. 18.00. Tajā piedalīsies koris no Oksfordas universitātes Trīsvienības koledžas. Koristi patlaban ir tūrē pa Baltijas valstīm. Laika gaitā viņi ir uzstājušies dažos no pasaules grandiozākajiem dievnamiem, tajā skaitā Notre Dame katedrālē Parīzē un Sagrada Familia katedrālē Barselonā.
Koncerta apmeklētāji dzirdēs vakara dievkalpojumu (Choral Evensong), kuru Trīsvienības koledžas koris dzied katru svētdienas vakaru laikā, kad tie nav tūrē. Šis anglikāņu dievkalpojums ir daļa no angļu tradicionālās kultūras, un formāts nav mainījies teju vai 500 gadu garumā. Priekšnesumā būs dzirdamas senākās vakara un nakts lūgšanas no klosteriem. Dievkalpojuma valoda būs Šekspīra angļu valoda, kura ir dzejiska un senatnīga. Dievkalpojumu dziedās koris, un pa to laiku tie, kuri būs atnākuši, varēs veldzēties dziedāto lūgšanu skaistumā.
Ieeja uz Oksfordas universitātes priekšnesumu būs bezmaksas, bet draudze labprāt pieņems ziedojumus, jo nesen remontēti baznīcas griesti, un tāme vēl nav nomaksāta. Anglikāņu baznīcā ir izcili lieliska akustika, un draudze grib pateikties jau iepriekš par atbalstu. Ikviens būs laipni gaidīts.
Rīgas Anglikāņu baznīca, Anglikāņu ielā 2