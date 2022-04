SIA “Ventamonjaks” rezervuāros pašlaik uzglabājas gandrīz 40 tūkstoši tonnu sašķidrinātā amonjaka, kas, ja nesadedzina kaitīgos izgarojumus, var radīt cilvēka veselībai un dzīvībai bīstamas gāzes vairāku kilometru rādiusā. Publicitātes foto

Rīgu var uzspridzināt, ventspilniekus – noindēt! Kur likt 40 000 tonnu amonjaka? Ieteikt







Ilmārs Randers, “Latvijas Avīze”, “Latvijas Mediji”

Šodien sankcijām pakļautajam uzņēmumam SIA “Ventamonjaks” valdībai jāiesniedz pierādījumi, ka tas var nodrošināt drošu turpmāko amonjaka uzglabāšanu uzņēmumam piederošajā terminālī Ventspils brīvostas terminālī. Tikmēr ventspilniekiem jācer, ka valsts uzraugošo iestāžu amatpersonas vismaz Lieldienu priekšvakarā beigs spēlēt futbolu savstarpējās atbildības jomu skaidrošanā un dos skaidru atbildi – vai iespējamā apdraudējuma dēļ pilsētniekiem drīz vien pēc svētkiem nav jāgatavojas evakuācijai.

Iepriekš jau izskanējis, ka Ventspilī divos rezervuāros, kas pieder sankcijām pakļautajam uzņēmumam SIA “Ventamonjaks”, pašlaik uzglabājas gandrīz 40 tūkstoši tonnu sašķidrinātā amonjaka. Kamēr uzņēmumam bija pieejams šobrīd banku kontos iesaldētais finansējums, visi nepieciešamie bīstamās kravas uzglabāšanas noteikumi bija ievēroti un jebkāds apdraudējums iedzīvotājiem izslēgts, jo “Ventamonjaka” rīcībā bija pietiekami līdzekļu, lai norēķinātos par kravu uzglabāšanas drošībai nepieciešamo elektrību un propāna gāzi, kā arī samaksātu uzņēmumam SIA “VK Terminal Services” par amonjaka uzglabāšanu.

Rīgu var uzspridzināt, ventspilniekus – noindēt

SIA “Ventamonjaks”, tāpat kā SIA “Riga Fertilizer terminal” problēmas sākās līdz ar Krievijas agresiju Ukrainā un sekojošām ES sankcijām, jo šo Latvijas uzņēmumu patiesā labuma guvējs ir sankcionētais krievu miljardieris Dmitrijs Mazepins.

Par SIA “Riga Fertilizer terminal” problēmām un to risināšanu “Latvijas Avīze” savus lasītājus jau informēja 28. marta numurā. Gūti atbildīgo valsts iestāžu apliecinājumi, ka sankcionētā uzņēmuma Rīgas ostas terminālī esošā sprādzienbīstamā viela – amonija nitrāts – esot atbilstoši uzglabāta, apsargāta un kontrolēta.

Savukārt par iespējamo bīstamo situāciju “Ventamonjaka” terminālī trauksmi cēla Ventspils valstspilsētas dome, informējot valdību, ka “Ventamonjaks” nav spējīgs veikt nekādus norēķinus. Līdz ar to “VK Terminal Services” līdz 22. aprīlim beigšoties finanses un nebūs iespējams norēķināties par elektroenerģiju un propāna gāzi. Ja “VK Terminal Services” paliek bez propāna gāzes un to atslēdz no elektrības, neesot iespējams nodrošināt drošu amonjaka glabāšanu. Propāna gāzi, kas nepieciešama, lai nenodzistu lāpa amonjaka krājumu kaitīgo izgarojumu sadedzināšanai, esot iespējams saņemt tikai pēc 100% priekšapmaksas.

Ja nav gāzes un elektrības, no amonjaka iztvaiko cilvēka veselībai un dzīvībai bīstamas gāzes vairāku kilometru rādiusā.

Vītoliņš: problēma risināma

Sarunā ar “Latvijas Avīzi” Ventspils valstspilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš uzsvēra, ka trauksmi cēluši savlaicīgi. Ventspilij jau ir pieredze līdzīgu problēmu risināšanā, jo, piemēram, 2005. gada 9. janvārī orkāna dēļ pilsēta un līdz ar to arī “Ventamonjaks” palika bez elektroenerģijas, varēja rasties apdraudējums cilvēku veselībai, taču to izdevies novērst.

Šajā situācijā problēmas risināšana neesot tik sarežģīta, jo nav tehnisku problēmu vai sarežģījumu. “Jāatrisina jautājums par naudas līdzekļu kustību, un šajā gadījumā tas ir valdības līmeņa jautājums. Pašvaldība tiešā veidā privātam uzņēmumam nevar palīdzēt, turklāt mēs vairs pat neesam brīvostas valdē. Tieši tādēļ savu viedokli pietiekami ātri un arī kategoriski izteicām, ka Ministru prezidentam šis jautājums jāskata valdības sēdē,” informēja Jānis Vītoliņš.

“Saliekot abu uzņēmumu vēstulēs esošo informāciju kopā, bija skaidrs, ka situācija “Ventamonjakā” ir satraucoša. Dome par šo problēmu informēja Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) un Ministru prezidentu. Valsts kanceleja informēja, ka mūsu vēstule pārsūtīta uzraugošajām instancēm, savukārt FKTK atbildēja īsti ierēdnieciskā garā – atsaucoties uz normatīvajiem aktiem utt.” atklāja Vītoliņš.

Bīstamās situācijas risinājumu izskatīja Ventspils domes sēdē, kurā abu problēmu skarto uzņēmumu pārstāvji mutiski apliecināja, ka darīs visu iespējamo, lai 22. aprīlī X stunda Ventspilī neiestātos.

Valsts vides dienesta (VDD) paspārnē izveidota īpaša komisija tieši šim gadījumam. 21. aprīlī Ventspilī ieradīsies vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs un VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga.

“Vienkāršākais šīs situācijas risinājums būtu amonjaku aizvest uz citu ostu, kur tai ir potenciālais pircējs. Taču krava vēl neesot pārdota. Turklāt saistībā ar iesaldētajiem līdzekļiem “Ventamonjakam” radusies arī cita veida problēma. Šim uzņēmumam obligāti ir jāiziet regulāras drošības pārbaudes. Kārtējais plānotais termiņš bija 7. aprīlī. Taču pārbaudes veicējiem bija skaidra informācija, ka pārbaudāmajam nav līdzekļu, un pārbaude tā arī nav notikusi. Tas viss ir atspoguļots VDD izveidotās komisijas ziņojumā,” informēja Ventspils mērs. “Kamēr šī amonjaka krava ir Ventspilī, tai jānodrošina atbilstoša tās uzglabāšana! Jādara viss, lai iedzīvotājiem tagad nebūtu jāuztraucas par savu veselību un drošību!”

VVD: drošība būs prioritāte

Vakar VARAM pārstāvji publiski apliecināja, ka atbildīgo iestāžu darba grupā gūta pārliecība, ka uzņēmums SIA “Ventamonjaks” vismaz līdz 15. maijam spēs garantēt drošu amonjaka uzglabāšanu, ja vien uzņēmums ar FKTK iesaisti ātrāk neatrisinās amonjaka drošu pārdošanu un pārvešanu.

Situāciju “Ventamonjaka” terminālī turpināšot uzraudzīt arī VVD. Gadījumā ja uzņēmums pats nespēšot nodrošināt prasībām atbilstošu uzglabāšanas procesu, valsts to pārņemšot. Iespējams, arī lemjot par bīstamās preces atsavināšanu un atbildības uzņemšanos par šo kravu.

VVD skatījumā, lai novērstu ķīmisko vielu noplūdes draudus, SIA “Ventamonjaks” būtu jāatļauj tādu maksājumu veikšana, kas paredzēta samaksai par neatliekamiem pasākumiem sašķidrinātā amonjaka drošai uzglabāšanai, kā arī jārisina jautājums par iespēju atbrīvot Ventspils ostas termināļus no bīstamās kravas.